WRC: Solans al posto dell'infortunato Loubet al Rally Catalogna

Il Rally di Catalogna, penultimo appuntamento del WRC 2021, si avvicina sempre di più. Per questo motivo il team 2C Competition ha deciso di stringere i tempi e scegliere l'equipaggio che avrà il compito di sostituire l'infortunato Pierre-Louis Loubet.

Il francese sarà sostituito da Nil Solans, il quale farà il debutto assoluto nel WRC al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Pls. Il pilota spagnolo, attuale campione spagnolo terra, avrà così l'opportunità di cimentarsi per la prima volta al volante della vettura di riferimento del Mondiale Rally.

Pierre-Louis Loubet, invece, ha terminato anzitempo la sua stagione. Avrebbe dovuto correre al Rally di Catalogna - confermato come compagno di squadra di Oliver Solberg - mentre la sua partecipazione all'ACI Rally Monza Italia era ancora in dubbio.

Il pilota nato in Corsica si è procurato la frattura di un'anca dopo essere stato investito da una vettura qualche giorno fa. Per questo motivo sarà costretto a saltare gli ultimi 2 appuntamento del WRC 2021 e dedicare il suo tempo alla riabilitazione fisica prima di preparare il suo programma per la prossima stagione.

Nil Solans, campione WRC Junior 2017, ha corso in questa stagione al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo del Rallye Team Spain nell'European Rally Championship. Accanto a lui, nell'abitacolo della i20 Coupé WRC Plus, ci sarà una vecchia conoscenza del WRC: Marc Martì.

Il navigatore spagnolo ha un'esperienza alle spalle a dir poco considerevole. E' stato navigatore di Dani Sordo per 13 anni. I due si sono divisi al termine del 2017, quando Sordo richiamò accanto a lui Carlos del Barrio. Martì, però, ha anche corso accanto ad altre leggende spagnole del WRC quali Carlos Sainz e, ancor prima, il pluri campione iberico Jesus Puras.

