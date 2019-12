WRC: sarà Ostberg a portare in gara la Citroen C3 Plus nel 2020?

Con l'apertura ai team privati arrivata grazie all'approvazione e alla ratifica dell'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport tenutosi pochi giorni fa a Parigi, si aprono nuove prospettive nel WRC dopo l'addio con effetto immediato di Citroen Racing arrivato poche settimane dopo la fine della stagione 2019 del WRC.

Toyota sta finalizzando il programma per la quarta Yaris che sarà iscritta per il team Tommi Makinen Racing e affidata per 8 gare al giapponese Takamoto Katsuta, mentre nelle restanti a Jari-Matti Latvala anche se, il programma dell'esperto pilota finlandese, non è ancora stato ufficializzato.

Sembra che anche Hyundai stia pensando a una quarta vettura, magari schierandola per alternarvi al volante Andreas Mikkelsen e Craig Breen, piloti che sono stati schierati saltuariamente come ufficiali nel Mondiale Rally 2019.

Il ritiro di Citroen ha portato dunque ad aprire a queste possibilità per fare in modo di avere lo stesso numero di WRC Plus al via delle 13 gare previste per il 2020 dopo l'annullamento del Rally del Cile a causa di una vera e propria guerra civile che da mesi sta mettendo in ginocchio l'intero paese.

Eppure una Citroen C3 WRC Plus potrebbe essere al via del WRC 2020. Stando a quanto affermato da Ila-Sanomat, uno dei due principali quotidiani serali finlandesi e il secondo giornale nazionale per tiratura, a correre con la Citroen C3 WRC Plus potrebbe essere Mads Ostberg. Il pilota norvegese, oggi 32enne, è stato utilizzato da Citroen Racing nel 2019 per correre nel WRC2 Pro e sviluppare la C3 R5.

Mads ha anche fatto test al volante della C3 WRC Plus aggiornata con la nuova aerodinamica e ora sembra stia lavorando per raccogliere il budget necessario per fare più gare possibili nel 2020. A oggi sembra che Ostberg sia supportato dalla filiale norvegese di Citroen.

Una parziale consolazione per il WRC, ma se andasse in porto sarebbe un gradito ritorno sia per quanto riguarda la vettura che per il pilota, uscito dai radar ormai da qualche anno dopo aver coperto il buco in Citroen Racing lasciato da Kris Meeke dopo il suo licenziamento nel 2018.