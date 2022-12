WRC | Sarà Nicolas Gilsoul il nuovo navigatore di Loubet?

Quasi al termine della miglior stagione della carriera nel WRC, Pierre-Louis Loubet ha perso il suo navigatore storico, Vincent Landais, passato a dettare le note all'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier.

Il pilota francese che nel 2022 ha corso part-time con M-Sport si è così trovato senza navigatore, sebbene sia ancora in lizza e uno dei principali candidati per essere il prossimo compagno di squadra di Ott Tanak in M-Sport.

Una situazione delicata, da gestire nel migliore dei modi in vista di un 2023 che potrebbe riservare al francese una buona opportunità di mettersi in mostra. Ma, è chiaro, serve e servirà un navigatore che possa aiutarlo a rendere al meglio.

In questo fine settimana Loubet prenderà parte al Rally Devoluy - previsto dal 10 all'11 dicembre come evento della France Cup - e lo farà al volante di una Ford Fiesta Rally2. A navigarlo ci sarà una vecchia conoscenza del WRC: Nicolas Gilsoul.

Il copilota belga non corre nel WRC dal termine della stagione 2020, quando poi avvenne la rottura con Thierry Neuville. Il 34enne di Sankt-Vith, dopo il mancato accordo economico tra le parti, scelse Martijn Wydaeghe, con cui corre ancora e ha vinto 4 rally in 2 stagioni (Ypres, Catalogna, Acropoli e Giappone) andando per altro subito a podio al Rallye Monte-Carlo 2020, la gara d'esordio assieme.

Dopo 13 successi assieme a Neuville, Gilsoul si è dedicato ad altre attività. Tra queste anche la Dakar e alcuni rally in Belgio con Gino Bux al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo.

Ora navigherà Loubet a Devoluy, ma potrebbe essere l'inizio di una collaborazione che potrebbe vederlo tornare nel WRC dall'anno prossimo. Resta da capire se Pierre-Louis sarà impiegato nel WRC2 o se, come detto, sarà il compagno di squadra in pianta stabile di Ott Tanak, appena annunciato da M-Sport come punta di diamante per la prossima stagione.

Il nativo di Chénée, Belgio, ha corso assieme a Thierry Neuville dal 2011 fino al 2020 vincendo 13 rally mondiali e terminando al secondo posto nel Mondiale dedicato ai navigatori per ben 5 volte. 43 i podi nella massima serie del WRC, con 254 stage vinte e un totale di 1.307 punti accumulati.