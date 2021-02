WRC: sarà Marshall a navigare Oliver Solberg al Rally Arctic

A poco meno di tre giorni dal via del Rally Arctic Finland, secondo appuntamento del WRC 2021, Oliver Solberg è stato costretto a fare un cambiamento molto importante.

Aaron Johnston, suo navigatore ormai da diversi anni, ha contratto il COVID-19. Per questo motivo non potrà essere accanto al norvegese-svedese al suo esordio al volante di una vettura WRC Plus, che avverrà proprio al rally che scatterà il 26 febbraio in Lapponia.

Il giovane Solberg è stato così costretto a cercare un nuovo navigatore, trovandolo in Sebastian Marshall. L'esperto - seppur giovane - copilota è inattivo dal termine della stagione 2019, ovvero da quando Kris Meeke non è stato confermato come pilota titolare da Toyota Gazoo Racing.

Marshall aveva preso il posto di Paul Nagle accanto a Kris Meeke nell'avventura del nord-irlandese con Toyota, mentre Nagle sarà protagonista in questo fine settimana come navigatore di un altro nord-irlandese: Craig Breen, pilota Hyundai Motorsport che correrà al volante della terza i20 Coupé WRC Plus ufficiale.

Ricordiamo che Oliver Solberg e Sebastian Marshall correranno per la prima volta assieme in questo fine settimana al Rally Arctic Finland, seconda gara del WRC 2021, che ha preso il posto del cancellato Rally di Svezia. Per Solberg sarà l'esordio assoluto in gara al volante di una World Rally Car.

Oliver ha già compiuto qualche test al volante di una i20 Coupé WRC nel corso delle ultime 2 settimane per prendere confidenza con quel tipo di vetture dopo aver corso per diversi mesi con auto di classe R5.

Per quanto riguarda Marshall, nel corso della sua carriera ha preso parte a 60 rally iridati, facendo il suo esordio al Rally di Germania nel 2008. Il primo podio lo ha ottenuto al Rally di Polonia 2017, che è risultato anche il suo miglior risultato nel WRC. L'ultimo podio ottenuto è quello artigliato al Rally di Germania 2019 con Meeke. 34 le prove speciali vinte sino a ora. L'ultima apparizione del Mondiale, invece, è avvenuta al Rally di Catalogna 2019 da navigatore di Kris Meeke a bordo di una Toyota Yaris WRC Plus ufficiale.