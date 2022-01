WRC | Sandro Munari ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Arrivano brutte notizie per il mondo dei rally e, più in generale, per il motorsport intero. Sandro Munari, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi di rally, è ricoverato in ospedale da qualche ora e si trova in gravi condizioni.

Il Drago di Cavarzere, così è conosciuto sin da quando correva in auto, è ricoverato da 2 giorni in ospedale e a svelare la notizia è stata la moglie di Sandro, ossia Flavia Pretolani, tramite un lungo post apparso sul gruppo Facebook chiamato "Munari-Mannucci fan club (Gruppo ufficiale).

La signora Flavia, dopo un bell'aneddoto riguardante il marito, ha svelato le sue condizioni con parole semplici, ma molto profonde e sentite: "Vorrei condividere con voi, che volete bene a Sandro, un mio grande peso sul cuore... Sandro è ricoverato da ieri all'ospedale".

"E' piuttosto grave e non posso stare con lui neppure un minuto, e questo mi uccide. Non l'ho mai lasciato solo ormai da almeno due mesi e non posso pensarlo addolorato e confuso, senza nessuno che gli tenga la mano e gli accarezza la fronte. Vi chiedo una preghiera per lui affinché possa tornare almeno un poco ancora a casa da noi...".

Munari, nato a Cavarzere il 27 marzo del 1940, è noto per il suo talento alla guida di vetture rally e per essere stato il primo italiano a vincere la Coppa FIA dedicata ai piloti nel 1977. Il successo lo ottenne al volante di una Lancia Stratos, per un binomio tutto tricolore.

Munari, inoltre, si è distinto per aver vinto anche un campionato europeo rally e 2 campionati italiani rally, oltre a 7 rally con validità Mondiale tra cui per ben tre volte il Rallye Monte-Carlo in altrettante edizioni consecutive (dal 1975 al 1977, sempre al volante di una Lancia Stratos del team Lancia Alitalia).

Nel corso delle ultime ore sono arrivate tanti messaggi di vicinanza nei confronti di Sandro e della famiglia Munari. Tra queste, molto bella quella di Franco Cunico: "Il mio idolo, il mio mito, la mia ispirazione, quello che avrei voluto diventare, il DRAGO".

"Questa mattina un post della carissima moglie Flavia ci rendeva partecipi del suo dolore, del fatto che da ieri Sandro e’ ricoverato in condizioni gravi in ospedale. Mi si è gelato il sangue, il dolore mi ha preso perché l’ammirazione che ho sempre avuto fin da piccolo per Munari è incommensurabile.

Sono senza parole mi rimane solo pregare per lui con tutti voi".

La Redazione di Motorsport.com si unisce alla famiglia Munari, con la speranza che Sandro possa presto tornare a casa.