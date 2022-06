WRC | Safari Rally, PS9: Neuville prova la rimonta

Thierry Neuville aveva già sfiorato la vittoria di speciale nella prova precedente, quella che ha aperto la giornata di gara odierna al Safari Rally, ma nella PS9, la Elementeita 1 di 15,08 il pilota di Hyundai Motorsport è riuscito a firmare il primo scratch della sua gara.

Il belga ha fermato il cronometro in 8'37"0, precedendo di 9 decimi l'ex compagno di squadra Sébastien Loeb. I distacchi in questa prova sono stati molto più sottili rispetto a quanto visto nella stage precedente, ma il trend è praticamente il medesimo.

Con questa vittoria Neuville cerca di recuperare su chi lo precede, sperando allo stesso tempo che anche Kalle Rovanpera possa avere un intoppo e, dunque, riaprire un Mondiale che sembra chiuso.

Il quinto tempo ottenuto da Elfyn Evans non è di per sé un grande risultato, ma ha consentito al gallese di Toyota Racing di recuperare ancora sul leader della gara Rovanpera e ridurre a 15" il ritardo dalla vetta.

Da segnalare il doppio ritiro in casa M-Sport di Gus Greensmith e Adrien Fourmaux. Il pilota britannico, dopo aver capottato nella speciale precedente, si è fermato a causa di un problema al raffreddamento del motore della sua Ford Puma. Fourmaux, invece, ha rotto l'albero di trasmissione e ha dovuto fare i conti anche con un guasto alla sospensione posteriore sinistra della sua Puma.

Oliver Solberg è entrato in prova con 7 minuti di ritardo per aver sistemato un braccio della sospensione piegato nella PS8. Per questo ha ricevuto 1'10" di penalità che però non va a modificare la sua posizione in classifica: ha infatti un grande ritardo da chi lo precede e, soprattutto, un ottimo vantaggio su chi lo segue.

Safari Rally 2022 - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h48'00”9 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +15"0 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +25"1 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +30"0 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +49"5 6 Ogier/Vaillas Toyota GR Yaris Rally1 +2'13"4 7 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +7'23"1 +1'10" 8 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +12'17"0 9 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +14'04"6 10 Serderidis/Miclotte Ford Puma Rally1 +14'55"3