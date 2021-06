WRC, Safari Rally, PS5: Rovanpera vola in testa

Il giro pomeridiano della prima tappa del Safari Rally 2021 presenta subito una novità molto importante per quanto riguarda la classifica generale. Kalle Rovanpera ha vinto la PS5, la Chui Lodge 2 di 13,34 chilometri ed è diventato il nuovo leader della gara africana.

Il pilota della Toyota ha preceduto di 5"1 la prima Hyundai, quella di Ott Tanak, e anche quella di Thierry Neuville. L'estone ha accumulato un ritardo di 5"1, mentre Neuville ha fatto peggio del compagno di squadra di 1"2, perdendo così la testa del Rally Safari.

A fine prova il belga ha spiegato di aver faticato molto a causa dei solchi divenuti molto più profondi rispetto al passaggio mattutino e alla contemporanea altezza della sua i20 numero 11, ritenuta non sufficiente per affrontare un percorso come quello della PS5.

Ora Rovanpera è in testa, ma il suo vantaggio è esiguo: appena 1"2 nei confronti di Neuville, il quale è comunque rimasto a contatto con il finnico. Tanak, invece, continua a occupare saldamente la terza posizione con 15"5 di vantaggio nei confronti di Takamoto Katsuta.

Sébastien Ogier è tornato in possesso di una Yaris con tutte e 4 le sospensioni perfettamente funzionanti, ma si trova ancora in settima posizione, staccato di 17"9 da Adrien Fourmaux. Proprio il francese del team M-Sport si è avvicinato molto alla quinta posizione, detenuta al momento dal suo compagno di squadra Gus Greensmith. Tra i due ci sono 3"5.

Da segnalare il ritiro di Oliver Solberg a causa della rottura della gabbia di protezione dell'abitacolo dopo un contatto avuto nel corso della prima prova speciale di oggi. Per il giovane norvegese-svedese, la gara finisce qui.

Rally Safari - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 52'53”9 2 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +1"2 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +26"2 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +41"7 5 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'53"8 6 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +1'57"3 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +2'15"2 8 Prokop/Jurka Volkswagen Polo GTI R5 +7'49"4 +50" 9 Rai/Sturrock Volkswagen Polo GTI R5 +7'57"7 10 Chwist/Heller Ford Fiesta MKII R5 +10'52"8