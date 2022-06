WRC | Safari Rally, PS2-3: Tanak rompe la leva del cambio

L'avvio del secondo giorno di gara del Safari Rally è targato Sébastien. Loeb e Ogier si sono spartiti le prime due speciali del venerdì e, in questo modo, sono saliti nelle prime posizioni della classifica generale del sesto evento del WRC.

Sébastien Loeb è tornato a vincere una speciale al Safari dopo quasi 20 anni dall'ultima e lo ha fatto nella PS2, la Loldia 2 di 19,17 chilometri. Una prova molto difficile in cui tanti hanno avuto diverse difficoltà.

Lo stesso Loeb è finito per toccare un arbusto e rovinare la carrozzeria nella zona delle prese d'aria dei freni posteriori, ma ciò non lo ha privato della vittoria di speciale che lo ha portato attualmente al terzo posto nella classifica generale.

Sébastien Ogier, invece, non ha ancora vinto una speciale ma è il leader della classifica generale con 8 decimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Elfyn Evans e con 1"9 su Sébastien Loeb.

Kalle Rovanpera ha vinto la PS3, la Geothermal 1 di 11,68 chilometri, pur partendo per primo nella prova (cosa che dovrà fare in tutte e 6 le speciali previste per la giornata odierna). Per il leader del Mondiale questa è un'ottima notizia, considerando le difficoltà di chi è chiamato ad aprire le prove speciali su fondo sterrato.

Se la mattinata sorride sino a ora a Toyota e Loeb (M-Sport), di certo non si può dire la stessa cosa per Hyundai Motorsport. Ott Tanak ha visto rompersi la leva del cambio (ricordiamo che da quest'anno la trasmissione si aziona non più attraverso un paddle dietro al volante, ma da una leva) e così ha dovuto intervenire manualmente, con un dito, per ovviare all'assenza dell'asta in plastica che è crepata in pochi chilometri.

Tanak ha provato a riparare l'asta al termine della PS2, ma dopo un paio di cambiate nella PS3 la leva si è rotta di nuovo. Per l'estone questa è una pessima notizia, perché ora dovrà fare a meno dell'asta nella prova più lunga della giornata.

Se Tanak è in difficoltà, anche Thierry Neuville non può certo sorridere. Il belga sta faticando molto con la trazione della sua i20 N Rally1, in più nella PS2 ha denotato qualche problema al cambio che lo ha rallentato non poco.

Dopo un ottimo avvio di giornata, Craig Breen ha faticato tanto nella PS3 non trovando il giusto passo. Il nord-irlandese di M-Sport ha perso oltre 9" in una sola prova, scivolando così nelle parti basse della Top 10.