WRC, Safari Rally, PS17: Ogier vola in testa alla gara

Sembrava solo questione di tempo e così è stato. Sébastien Ogier è il nuovo leader del Safari Rally 2021 quando manca solo la Power Stage per determinare la classifica finale del sesto evento del Mondiale Rally 2021.

Il pilota transalpino nella Toyota lo aveva già detto nella PS16: "Qui ho gestito. Attaccherò alla prossima". Detto, fatto. Ogier ha finto la Loldia 2 di 11,33 chilometri, staccando così il suo compagno di squadra Takamoto Katsuta.

Il giapponese ha provato a resistere all'assalto di Ogier, ma ha perso 8"3 e ora è al secondo posto. Un risultato che per lui sarebbe comunque di altissimo livello, andando a migliorare per la terza gara consecutiva il miglior risultato in carriera nel WRC.

Ogier, invece, vede avvicinarsi un'altra vittoria insperata dopo il ritiro di Thierry Neuville, vero mattatore e dominatore del fine settimana africano. Per il 7 volte iridato un'ottima gestione di gara e l'ennesimo pizzico di fortuna che i campioni sanno costruirsi con la propria condotta di gara.

Adrien Fourmaux firma un altro tempo di rilievo e aumenta il suo vantaggio nei confronti del compagno di squadra Gus Greensmith nella lotta per il quarto posto. Tra i due ci sono 4"7, dunque un margine che ancora non tiene al sicuro il francese da eventuali attacchi del britannico.