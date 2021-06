WRC, Safari Rally, PS16: Katsuta e Ogier alla pari!

La vetta del Rally Safari 2021 non è mai stata così in bilico. Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier sono in testa assieme al sesto appuntamento del WRC 2021.

Sia il francese che il giapponese hanno preferito non spingere nella PS16 per cercare di salvaguardare gomme e vettura. La prova, la Malewa di 9,71 chilometri, ha mostrato di avere un fondo pieno di pietre, dunque insidioso.

Ogier ha ottenuto il terzo tempo in prova, mentre Katsuta il quarto, in ritardo di 8 decimi rispetto al compagno di squadra. Questo ha fatto sì che i due siano alla pari nel tempo complessivo (3.04'21"4), dunque entrambi in testa alla gara.

La prova è stata molto interessante anche per altri due motivi da non sottovalutare. Adrien Fourmaux ha vinto la prima prova speciale della sua carriera al volante di una World Rally Car. L'esordiente del team M-Sport ha riportato la Fiesta a vincere una speciale dopo diverso tempo.

Fourmaux era già andato vicino in più di un'occasione a vincere una prova, ma è spesso stato battuto da Ogier nel corso di questo fine settimana. Stavolta è finalmente arrivata la piccola, grande soddisfazione che spiega quanto il 24enne possa dire la sua anche in futuro nel Mondiale Rally.

La seconda soddisfazione per Fourmaux è arrivata dalla classifica generale del Safari. Grazie a questo scratch è salito in quarta posizione nella classifica generale, superando il compagno di squadra Gus Greensmith. Ora i due sono staccati di 2"3, dunque la lotta per la prima posizione fuori dal podio è ancora aperta.