WRC: Safari Rally 2020 cancellato. Sarà svolto nel 2021

Alla fine il Safari Rally 2020 è andato incontro al destino che a tutti appariva inevitabile già da qualche settimana, meno che ai suoi promotori: la cancellazione.

Oggi i promotori dell'evento e la FIA hanno preso la decisione di cancellare la gara africana valida per il WRC 2020 a causa della situazione legata alla pandemia da COVID-19 che imperversa in Kenya e, più in generale, in tutto il mondo.

Questa ha portato a diverse perdite di denaro anche per i team e la trasferta africana sarebbe stata a dir poco difficile e dispendiosa per le Case e per i team privati che ambivano a correre una gara così difficile e celebre come il Safari.

C'è anche da sottolineare come il numero di contagi e di morti nello stato africano del Kenya sia in continuo aumento ormai da diverse settimane. i primi casi si sono verificati nel mese di marzo, così come il primo decesso.

Contagi e decessi in crescita

Da allora, sebbene il numero dei tamponi fatti non sia minimamente paragonabile a quelli fatti in altri stati europei, i numeri legati a contagi e decessi sono saliti con regolarità, sino ad arrivare ai 781 contagiati e i 45 morti (a oggi), per un totale di 39.018 tamponi fatti.

I promotori dell'evento e il governo kenyota hanno fatto sapere che continueranno a lavorare sodo per preparare l'evento, ma non quello del 2020 - ormai cancellato - bensì quello dell'anno prossimo. Così l'attesa del ritorno del Safari Rally durerà almeno un altro anno, ma con la promessa di essere effettuato tra poco più di 12 mesi.

Dubbi su Finlandia e Nuova Zelanda

Con la cancellazione del Safari Rally 2020, ora il primo evento del calendario attuale diventa il Rally di Finlandia, previsto per ora dal 6 al 9 agosto. Ricordiamo però che anche questa gara è sotto la lente d'ingrandimento della FIA, ma anche del governo locale.

Questo, infatti, ha imposto il divieto a eventi con oltre 500 persone fino al termine del mese di luglio, ma non è peregrino pensare che possa essere esteso anche ad agosto, considerando quante volte il governo abbia dovuto prorogare questa misura nel corso delle ultime settimane.

FIA e promotori dell'evento prenderanno una decisione sul Rally di Finlandia a inizio giugno, senza però dimenticare che anche il Rally Nuova Zelanda si trova nella medesima situazione. In questo caso, però, FIA e promotori prenderanno una decisione sulla conferma, rinvio o cancellazione dell'evento alla fine di questo mese.