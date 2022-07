WRC | Rovanpera vince anche il Rally Estonia. Il titolo è vicino

Kalle Rovanpera ha compiuto un altro passo, forse quello decisivo, verso la conquista del primo titolo iridato della carriera nel WRC. Il pilota di Toyota Racing ha vinto anche il Rally Estonia, settimo appuntamento della stagione 2022, portando a 5 le sue vittorie sui 7 eventi disputati sino a ora.

Il 21enne finlandese, sebbene sia stato costretto ad aprire tutte le prove del venerdì, è stato autore di un altro fine settimana da incorniciare. Grazie a un passo eccellente fino a sabato, Rovanpera è rimasto nelle prime posizioni, alla caccia del compagno di squadra Elvyn Evans.

Nel pomeriggio della terza giornata di gara, la pioggia è stata provvidenziale nell'ultima prova prevista. Kalle è entrato in prova per primo, trovando un percorso non ancora rovinato dagli agenti atmosferici, mentre i diretti rivali hanno trovato pioggia torrenziale che ha fatto perdere loro decine di secondi.

Da quel momento in poi, avvenuto il sorpasso ai danni di Evans, ha aumentato ancora il passo - pur lamentandosi spesso delle cattive sensazioni in macchina - aprendo un gap dagli avversari non più rimarginabile. E' così che in appena 12 mesi Rovanpera è passato dal vincere il primo rally nel WRC a mettere il probabile sigillo sul primo iride della carriera.

Gli avversari? Annichiliti. Elfyn Evans ha mostrato ancora una volta di essere un ottimo pilota, ma non abbastanza per convincere una Casa a puntare su di lui per vincere il titolo Piloti. Ott Tanak e Thierry Neuville hanno fatto il possibile con il materiale tecnico a loro disposizione.

La i20 N Rally1 cresce piano piano, ma il divario prestazionale dalle GR Yaris Rally1 continua a essere netto e anche nel prossimo evento - il Rally di Finlandia - assisteremo probabilmente a un assolo delle vetture giapponesi. Il terzo posto di Tanak è un brodino per Hyundai Motorsport, ma anche per l'ex iridato. Davanti ai suoi tifosi sperava di ottenere qualcosa di più, ma non è mai stato della partita per il successo.

Neuville, invece, ha capito ben presto di non avere alcuna speranza e ha deciso di non prendersi rischi e portare a casa il massimo risultato possibile. Questa volta la fortuna lo ha aiutato considerando i ritiri nella prima giornata di Craig Breen (rottura della sospensione anteriore sinistra) e una gomma fuori dal cerchio che ha fatto perdere oltre 2 minuti a Esapekka Lappi.

Sia il nord-irlandese di M-Sport che il finlandese di Toyota avevano un passo più consistente di Neuville, ma per errori o per sfortuna sono stati tagliati fuori dalla lotta con lui. La Top 5 è stata completata da Takamoto Katsuta, terzo pilota Toyota nelle prime 5 posizioni. Il giapponese non ha avuto alcuna fiammata, ma è stato bravo a non commettere errori.

L'unica buona notizia per M-Sport è il sestimo posto ottenuto da Adrien Fourmaux. Il francese ha desistito dal battagliare con Katsuta per il quinto posto perché necessitava di un risultato a tutti i costi. Il sesto posto è una buona base per il prosieguo della stagione. Detto di Breen, è andata male anche a Pierre-Louis Loubet - ritirato per la rottura di una sospensione la domenica mattina, ma aveva già capottato venerdì - e a Gus Greensmith, fermato domenica mattina da un guasto alla trasmissione sulla sua Ford Puma Rally1.

Esapekka Lappi ha superato Fourmaux in extremis, nel corso della Power Stage, evitando così di chiudere il plotone delle vetture Rally1 in Top 10 con la sua sesta piazza, mentre Andreas Mikkelsen è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Teemu Suninen. I due hanno finito la ara rispettivamente all'ottavo e al nono posto assoluto, ma si sono anche spartiti le prime due posizioni della classifica WRC2.

A vincere è stato il norvegese del team TokSport, mentre il finlandese di Hyundai Motorsport si è dovuto accontentare della seconda piazza pur avendo fatto una gara di spessore.

Il Rally d'Estonia dal punto di vista della Pirelli

Al termine del Rally Estonia, il rally activity manager di Pirelli, Terenzio Testoni, ha dichiarato: "Dopo Portogallo, Sardegna e Kenya, il Rally di Estonia consacra definitivamente due nuove protagonisti delle gare su sterrato del campionato mondiale: Kalle e le nostre Scorpion, che hanno affrontato sempre con la stessa affidabilità le superfici più diverse e sfidanti".

"È significativo che tutti gli equipaggi, ogni giorno, abbiano scelto di uscire sempre con una sola gomma di scorta, segno di grande confidenza con il prodotto e fiducia sulla sua affidabilità. Spesso in questi giorni mi è stato chiesto come è possibile che una sola gomma possa affrontare differenti tipologie e condizioni di fondo stradale".

"La risposta è semplice: la versione soft è sempre la stessa, ma si comporta diversamente a seconda delle condizioni di utilizzo, perché ha un working range molto ampio. Il pneumatico soft lavora con temperature dai 30-40 gradi in situazioni di full wet, generando grip e mostrando ottime prestazioni in trazione e frenata, come nel caso del venerdì, quando Kalle si è portato al comando. In condizioni di asciutto, lo Scorpion soft lavora a 60-80 gradi e a velocità superiori permette di avere un ottimo grip laterale, quello che ha consentito a Kalle di mantenere il vantaggio accumulato sul bagnato".

Rally Estonia 2022 - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2h54'29”0 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'00"9 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +1'55"7 +10" 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3'53"3 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4'13"4 6 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +4'49"1 7 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +5'09"2 8 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +11'01"8 9 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +11'27"1 10 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia Rally2 Evo +13'04"8