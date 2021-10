WRC: Rovanpera si è ripreso e al Rally di Catalogna ci sarà

A poche ore dal via del Rally di Catalogna arriva un'ottima notizia per il team Toyota Racing e per il Mondiale: Kalle Rovanpera ci sarà e potrà correre regolarmente al volante della Toyota Yaris WRC Plus ufficiale numero 69.

2 settimane fa, al Rally di Finlandia, Rovanpera era stato autore di un incidente che lo aveva portato a sbattere contro un cumulo di ghiaia, posto in quel punto per cercare di proteggere i piloti dal possibile impatto contro un palo della luce.

Il cumulo ha fatto il suo dovere, ma la violenza dell'impatto ha provocato a Rovanpera dolori alla schiena che lo hanno costretto a non riprendere la gara il giorno seguente, alla domenica. Stando a quanto affermato da un portavoce del team Toyota Gazoo Racing, Rovanpera e il suo navigatore Jonne Halttunen saranno regolarmente al via del penultimo appuntamento del Mondiale Rally 2021.

"Kalle ha colpito un cumulo di ghiaia. In quel momento aveva le braccia incrociate e sono state spinte indietro. A quel punto ha iniziato a soffrire di qualche dolore alla schiena". ha spiegato Jari-Matti Latvala, team principal Toyota.

"Avremmo voluto farlo ripartire domenica, al Rally di Finlandia, nel caso in cui fosse successo qualcosa alle vetture di Ogier ed Evans, in modo tale che potesse assicurarci punti per il Mondiale Costruttori".

Attualmente Toyota ha un vantaggio di 61 punti nel Mondiale Costruttori nei confronti di Hyundai Motorsport. In Catalogna potrebbe avere il primo match point per portare a casa il titolo dedicato alle Case dopo 2 anni che questo è finito nelle mani del team di Alzenau.

A Toyota basterà vincere l'evento e piazzare una delle altre due Yaris WRC Plus nella Top 6. Uno scenario piò che possibile, dato l'andamento della stagione. L'ultima volta che il Rally di Caalogna è stato disputato è stato vinto da Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul. In quell'occasione, però, Ott Tanak - all'epoca pilota Toyota - riuscì a centrare il suo primo e a oggi unico titolo iridato Piloti WRC.