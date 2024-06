WRC | Rovanpera sfiora il podio al debutto in Carrera Cup a Zandvoort

Il due volte campione in carica del WRC, Kalle Rovanpera, quest'anno combinerà un programma parziale nel Mondiale Rally con quattro gare nel monomarca Porsche quest'anno, e la visita di questo fine settimana alla sede del Gran Premio d'Olanda ha segnato l'inizio della sua carriera in pista.

Il pilota della Toyota nel WRC si è classificato quarto e quinto su uno schieramento di 23 vetture nelle due gare di Zandvoort, disputate alla guida di una Porsche 911 GT3 Cup preparata dal Red Ant Racing.

Rovanpera si è qualificato a 0"165 dal poleman Niels Langeveld e ha fatto un'ottima partenza dalla terza posizione. Posizione che ha mantenuto prima che la gara di apertura fosse interrotta a causa di un incidente sul rettilineo di partenza.

Poco dopo la ripartenza, Rovanpera è sceso in quinta posizione alle spalle di Robin Knutsson e dell'olandese Paul Meijer, prima che il finlandese si lanciasse in una rimonta che ha compreso il giro più veloce della gara.

Il 23enne ha rapidamente ripreso e superato Meijer per il quarto posto con una mossa accattivante all'ultima curva. Ha poi puntato al terzo posto, concludendo la gara ad un decimo dal podio nella sua prima gara. La gara è stata vinta da Dirk Schouten, che ha preceduto Langeveld di 1"025.

"Grande lotta dall'inizio alla fine, P4 alla fine", ha scritto Rovanpera sui social media. "Non sono del tutto soddisfatto dei miei primi giri. All'inizio non sono riuscito a far funzionare la macchina e non sono stato abbastanza difensivo, ma era tutto nuovo, per me era la prima volta con altre macchine intorno".

"Dopo di che, ho preso un buon ritmo e ho fatto anche alcuni sorpassi per il resto della gara, finendo a meno di due decimi dalla P3. Ho lottato duramente e ho anche ottenuto il giro più veloce della gara. Posso essere davvero soddisfatto".

Kalle Rovanpera Photo by: Porsche Carrera Cup Benelux

Rovanpera ha iniziato la seconda gara dalla sesta posizione ed è riuscito a passare il poleman del sabato Langeveld per la quinta posizione in una gara interrotta dalla Safety Car. Rovanpera ha quindi messo pressione su Sacha Norden, ma ha dovuto accontentarsi del quinto posto, chiudendo con un giro veloce più lento di quattro decimi rispetto a Gara 1.

"Anche Gara 2 è andata, partendo P6 e finendo P5. Non è stata una gara facile", ha scritto Rovanpera. "Ho faticato molto con il set-up della vettura, abbiamo provato qualcosa di diverso rispetto a ieri e il ritmo non c'era. Non sono contento del risultato, ma nel complesso possiamo essere soddisfatti del weekend pulito".

Rovanpera parteciperà al prossimo appuntamento della serie a Imola, dal 5 al 7 luglio.