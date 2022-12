WRC | Rovanpera: "Mondiale 2023 difficile con Tanak in M-Sport"

Il FIA Prize Giving è stata un'occasione storica anche per il WRC. Kalle Rovanpera è stato premiato come campione del mondo rally, il più giovane della storia con i suoi 21 anni, riportando il titolo iridato Piloti in Finlandia dopo 20 anni esatti, ovvero dall'ultima impresa di Marcus Gronholm.

Il pilota della Toyota, assieme al navigatore Jonne Halttunen, si è goduto l'evento bolognese assieme al team principal Jari-Matti Latvala, altro finlandese che, sebbene non sia mai riuscito a vincere il titolo iridato Piloti, ha comunque ricevuto il testimone da Tommi Makinen compiendo la transizione all'era ibrida cogliendo subito i titoli in palio.

"Sicuramente il prossimo anno sarà più difficile in termini di lotta per il titolo", ha detto Rovanpera quando Motorsport.com gli ha fatto la domanda a FIA Prize Giving. "Credo che tutti i team, soprattutto Hyundai, siano molto più vicini a noi rispetto all'inizio della stagione 2022".

Kalle ha poi commentato la stagione terminata da poche settimane, in cui ha colto il suo primo titolo iridato della carriera: "È stata una stagione straordinaria e soprattutto il primo titolo è sempre il più difficile, per gestire la pressione e tutto il resto, ma questa stagione è stata davvero positiva per noi", ha aggiunto.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Forse non ci aspettavamo che il titolo sarebbe arrivato così presto, ma naturalmente l'obiettivo era sempre quello. Abbiamo sempre spinto. Per tutto il tempo in cui ho guidato non ho pensato che fossimo giovani o che non avessi esperienza, ogni volta che ho guidato l'auto ho sempre cercato di essere il più veloce possibile".

"Naturalmente in alcuni rally il risultato è arrivato abbastanza facilmente, visto che avevamo un ritmo normale molto forte", ha detto, quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso di quanto fosse dominante in alcuni rally".

"Naturalmente sono successe molte cose all'inizio della stagione, ma abbiamo sempre concluso con buoni punti".

Nel corso delle ultime settimane il mercato piloti ha ridisegnato le line up dei tre team che il prossimo anno si contenderanno i Mondiali. M-Sport ha ingaggiato Ott Tanak e potrebbe essersi iscritta nuovamente alla lista dei pretendenti dopo il biennio d'oro 2017-2018 targato Sébastien Ogier.

"E' bello vedere che Ott sia andato in M-Sport e che abbiamo piloti vincenti in tutte le squadre per la prossima stagione. Credo che nel 2023 ci sarà una grande sfida e che sarà certamente più dura di quella vista quest'anno. Per questo dovremo spingere ancora di più per essere costanti", ha concluso Rovanpera.