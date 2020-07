WRC, Rovanpera: "Devo imparare a sfruttare la Yaris ovunque"

Toyota ha deciso quest'anno di cambiare completamente la propria line up piloti dopo l'addio di Ott Tanak, passato in Hyundai, e aver appiedato Jari-Matti Latvala e Kris Meeke.

Al loro posto sono arrivati piloti di talento assoluto: la certezza Sébastien Ogier, la scommessa Elfyn Evans - al suo primo anno con una macchina in grado di vincere ovunque - e il giovane di belle speranze.

I primi 2 citati rappresentavano sin da subito una vera e propria certezza, mentre Rovanpera sembrava essere la scommessa e il progetto per il futuro. In realtà, dopo le prime 3 gare della stagione 2020, il finnico si è già rivelato pilota veloce e affidabile, nonostante la giovane età.

"Posso essere molto meglio in tante situazioni", ha detto con umiltà Kalle. "Certo, ho già fatto alcune buone prove speciali e ho notato di saper sfruttare la macchina fino in fondo, ma posso usarla al massimo in tanti altri posto in cui non sono ancora riuscito a farlo. Spero che la prossima stagione possa mostrare la stessa velocità in tutte le prove ed essere molto veloce".

"Ci sono tante gare in cui ho bisogno di capire come sfruttare al massimo la macchina. Non ho fatto così tanti test prima dell'inizio della stagione. E' sempre complesso quando stai imparando a usare una nuova vettura in prove che non conosci. Fortunatamente non è una cosa decisiva, perché la macchina è facile da guidare".

Il nuovo calendario prevede una novità assoluta come il Rally Estonia e, forse, il Rally Ypres qualora il Rally di Germania dovesse tirarsi indietro nonostante la recente conferma della FIA e dei promotori del WRC.

"Potrò correre in situazioni e in tanti posti nuovi quest'anno. Sarà importante per fare tanta esperienza e prendere ancora più confidenza per avere la giusta velocità tutto il tempo necessario".

"Sono stato sorpreso di essere riuscito a controllare la mia guida con le WRC Plus e avere un passo più consistente. E' stato davvero bello vedere questa cosa e sono stato felice di aver capito sino a ora dove spingere e dove, invece, non farlo quando non serviva. E' importante imparare e fare tanti chilometri quest'anno".