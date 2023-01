WRC | Rallye Monte-Carlo 2023: programma e orari delle speciali

Per il WRC è tempo di dare fuoco alle polveri, di accendere i motori termici e di caricare - per chi li ha - i propulsori di supporto elettrici. Il Mondiale Rally scatta questo fine settimana con il Rallye Monte-Carlo, prestigioso prologo per una stagione che dovrà essere ben più combattuta e incerta di quella passata, tornando ai recenti fasti delle WRC Plus, vetture che hanno garantito incertezza sportiva in quasi tutte le stagioni in cui sono state impiegate.

18 prove speciali per 325,02 chilometri cronometrati (1.534,79 km di gara comprendendo anche i 1.209,77 di trasferimento) andranno a incoronare il nuovo re di Monte-Carlo. Tutti alla caccia della corona che per tutto il 2022 è appartenuta a Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche, ultimi vincitori dell'evento nel Principato e quest'anno assenti per questioni legate al programma sportivo del 9 volte campione del mondo.

Loeb, infatti, ha appena terminato la Dakar cogliendo per il secondo anno consecutivo il secondo posto assoluto alle spalle di Nasser Al-Attiyah, il 15 gennaio, mentre le ricognizioni sono incominciate lunedì: troppo poco il tempo per arrivare a Monte-Carlo e difendere la vittoria ottenuta l'anno scorso.

Il Rallye Monte-Carlo è unico nel suo genere, almeno per quanto riguarda il calendario WRC. Nello stesso evento è possibile trovare condizioni completamente differenti: asfalto asciutto, ma anche pioggia, neve e ghiaccio. A volte, addirittura, molte di queste nella stessa prova speciale. Ecco perché la scelta strategica delle gomme sarà molto importante ai fini della vittoria e della composizione del podio.

In questa edizione 2023, la partenza del Rallye avverrà in piazza del Casino, a Monte-Carlo, e il Parco Assistenza non sarà più collocato a Gap, bensì proprio nel prestigioso porto del Principato come non accadeva ormai da diversi anni.

Il Rallye Monte-Carlo scatterà domani con lo Shakedown, alle ore 9:31. Poi la cerimonia di presentazione che darà il via alla gara alle ore 18:30. La prima prova speciale si terrà alle ore 20, in notturna, seguita dalla PS2 che inizierà un'ora dopo. Sarà non solo il primo assaggio del Mondiale, ma potrebbe addirittura essere un primo spartiacque della gara.

Nella giornata di venerdì, la più lunga dell'evento, saranno svolte 6 prove speciali. Si tratta di tre stage ripetute due volte. La stessa cosa avverrà nella giornata di sabato, dove però il chilometraggio sarà leggermente inferiore a quello della giornata precedente.

Domenica, invece, ultimo giorno di gara, si terranno 4 prove speciali. 2 stage ripetute di cui l'ultima farà da Power Stage. Anche in questo caso la prova sarà a dir poco suggestiva, perché sarà la celebre La Bollène-Vesubie/Col de Turini che al giovedì sarà fatta in notturna e che, come detto, aprirà il rally.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - il programma e gli orari delle stage

Giorno Stage Nome stage Km Orario Giovedì Shakedown Sainte-Agnès/Peille 2,29 9:31 Partenza Partenza da Monaco 18:30 PS1 La Bollène-Vesubie/Col de Turini 15,12 20:02 PS2 La Cabanette/Col de Castillon 24,9 21:03 Venerdì PS3/6 Roure/Roubion/Beuil 18,33 09:09/14:23 PS4/7 Puget-Théniers/Saint-Antonin 19,79 10:22/15:36 PS5/8 Briançonnet/Entrevaux 14,55 11:25/16:39 Sabato PS9/12 Le Fugeret/Thorame-Haute 16,8 08:24/14:31 PS10/13 Malijai/Puimichel 16,31 10:05/16:05 PS11/14 Ubraye/Entrervaux 21,78 12:17/18:23 Domenica PS15/17 Lucéram/Lantosque 18,82 07:57/10:40 PS16/18 La Bollène-Vesubie/Col de Turini 15,12 09:05/12:18