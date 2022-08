WRC | Rally Ypres, PS7: Neuville si ripete ed è il nuovo leader

Thierry Neuville sembra davvero aver cambiato marcia. Il belga di Hyundai Motorsport ha vinto la Prova Speciale 7, lla Mesen - Middelhoek 2 di 7,99 chilometri, e grazie al suo tempo è diventato il nuovo leader del Rally di Ypres.

Neuville ha fermato il cronometro in 4'18"9, precedendo di 2"6 il compagno di squadra Ott Tanak e di 5 secondi netti Elfyn Evans, ex leader dell'evento. Questi distacchi sono importanti, perché in una prova così corta devono essere interpretati come margini ampi.

Il belga ora è in testa alla classifica del rally di casa, ma i distacchi tra i primi tre sono a dir poco contenuti. Ott Tanak, salito in seconda posizione grazie al secondo tempo nella PS7, è a 7 decimi dal compagno di squadra, mentre Evans è a 7 decimi, dunque staccato di 1 dal secondo posto.

La prova speciale finale di giornata renderà più chiaro il quadro complessivo dell'evento, con i primi tre che, con grande probabilità, si sfideranno anche nel giro mattutino di domani.

Buona la quarta piazza di Esapekka Lappi, ormai diventato - come da lui stesso indicato a fine prova - il miglior pilota tra quelli che hanno sbagliato la scelta gomme per il giro pomeridiano. In tanti avevano scommesso sulla pioggia, ma questa è sino a ora rimasta in cielo, lasciando perfettamente asciutto l'asfalto.

Ecco perché chi ha scelto oltre 2 gomme Full Wet si trova in difficoltà. Detto di Lappi, ancora un buon tempo per Oliver Solberg, quinto a 9 decimi dal finlandese di Toyota Racing, mentre Takamoto Katsuta (ben 4 gomme da bagnato estremo scelte) e Craig Breen sono i piloti più in difficoltà dal punto di vista prestazionale.

Da segnalare il brivido avuto da Adrien Fourmaux nel corso dell'ultimo settore della prova. Il francese di M-Sport ha frenato troppo tardi poco prima di una curva destrorsa di 90° - una delle tante del percorso belga - finendo per dover ricorrere a un eccessivo uso del freno a mano.

Questa manovra lo ha portato a perdere il posteriore della sua Ford Puma Rally1 e invadere un campo appena al di là della sede stradale. Fortunatamente per il transalpino la vettura non ha subìto alcun danno e ha così potuto completarla senza problemi, se non un piccolo ritardo ulteriore nel tempo finale.