WRC, Rally Ypres, PS3: Breen si ripete su Neuville

Craig Breen continua nel suo passo e firma lo scratch anche nella Prova Speciale 3 del Rally di Ypres, la Kemmelberg 1 di 23,62 chilometri. Si tratta del primo passaggio sulla prova più lunga della giornata, perché il secondo sarà effettuato in serata, nel secondo giro odierno.

Il nord-irlandese della Hyundai ha fermato il cronometro in 11'39"7, battendo ancora per un battito di ciglia il suo compagno di squadra, Thierry Neuville. Il belga ha commesso qualche piccola sbavatura nella seconda parte della prova, ed è proprio in quel tratto in cui Breen ha fatto la differenza.

La classifica generale regala ancora a Hyundai Motorsport la tripletta, con Breen e Neuville staccati tra loro di appena 1"6. Chi invece perde costantemente terreno è Ott Tanak. L'estone, dopo l'errore nella PS2, ha perso la brillantezza che aveva mostrato nella PS1 e ha cominciato a perdere diversi secondi dai primi.

In questa prova Tanak ha ottenuto il quinto crono, staccato di 9"6 da Breen. Ott non ha accennato a problemi di qualche natura sulla sua i20 Coupé numero 8, ma sembra questo improvviso calo di competitività deve avere una ragione.

Grazie al terzo tempo di speciale Elfyn Evans si è portato ad appena 4 decimi di secondo dalla zona podio. Evans è attualmente il pilota Toyota più competitivo, anche se si trova a 17"1 da Breen nella classifica generale. Bene Kalle Rovanpera, che di fatto è alla sua prima uscita dell'anno su asfalto dopo il prematuro ritiro al Rally di Croazia, arrivato nel corso della PS1.

Approfitta del passo lento di Tanak anche Rovanpera, quinto ma staccato di 3"3 da Evans e 3"7 dal podio. Sébastien Ogier, invece, sembra proprio aver poche chance di lottare per il podio. Al momento è sesto e a quasi 30" da Breen.

Il Rally di Ypres perde purtroppo il primo protagonista: Adrien Fourmaux. Il pilota francese del team M-Sport, mentre era intento ad affrontare una delle ultime curve della stage, ha visto scivolare sempre più verso il fosso esterno la sua Fiesta, sino a entrarvi e incidentarla. La dinamica del crash non sembra poter attribuire grosse responsabilità al pilota, che, d'un tratto, ha visto il posteriore della sua Fiesta scivolare verso l'esterno in modo anomalo. Fortunatamente, dopo l'uscita di strada, sia Fourmaux che il suo navigatore, Renaud Jamoul, sono usciti indenni dalla vettura incidentata.

Con il ritiro di Fourmaux, Katsuta sale al settimo posto, con Greensmith, Loubet e Teemu Suninen che completano la Top 10. Il finnico è attualmente il leader della graduatoria nel WRC2, con 3"1 di vantaggio nei confronti di Yohan Rossel (Citroen)e la prima Hyundai i20 N Rally2, quella di Jari Huttunen.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Temo/distacco 1 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC 30'06”6 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1"6 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +16"7 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +17"1 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +20"4 6 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +28"3 7 Katsuta/Williams Toyota Yaris WRC +41"4 8 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +44"2 9 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +1'28"9 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +2'25"4