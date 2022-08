WRC | Rally Ypres, PS2: Rovanpera sbatte e va KO. Evans in testa

Anche il Rally di Ypres sembrava poter essere parte della passerella trionfale di Kalle Rovanpera verso il primo titolo iridato della carriera nel WRC, ma così non sarà. Il leader del Mondiale ha commesso un errore nel corso del terzo settore della PS2 ed è stato costretto al ritiro.

Ma andiamo con ordine. A inizio prova Kalle è partito in ritardo a causa di problemi con l'organizzazione (non è ancora stato chiarito cosa sia successo) e la tensione dell'equipaggio di Toyota Racing era alta.

Una volta partiti sembrava che Rovanpera e Jonne Halttunen avessero già messo il problema alle spalle e probabilmente è stato davvero così. Arrivati però a un doppio cambio di direzione, Rovanpera ha giudicato male la traiettoria per affrontare la seconda curva sinistrorsa e, in uscita, è finito per scivolare verso l'esterno, impattando contro una parete di un fosso.

Questo ha fatto impuntare la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 e l'ha fatta capottare. L'impatto con il fosso è stato piuttosto forte, tanto da distruggere l'anteriore della vettura. Una volta terminati i capottamenti, Rovanpera e Halttunen sono riusciti a uscire dall'abitacolo senza aiuti e le loro condizioni fisiche sono buone.

Il ritiro dei leader del Mondiale ha aperto la strada a Elfyn Evans e Scott Martin. Sono loro i nuovo leader del Rally di Ypres, sebbene la PS2 sia stata vinta dal padrone di casa Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport ha preceduto proprio di 3 decimi il gallese e di 1 secondo il compagno di squadra Ott Tanak.

Ora la classifica generale vede Evans davanti a Tanak con 1"2 di vantaggio, mentre Neuville è riuscito a risalire in terza posizione ed è staccato di 7"8 da Evans. Il belga, però, ha affermato di non essere a proprio agio con la vettura e di dover fare alcuni cambiamenti d'assetto per cercare di essere maggiormente competitivo e andare alla ricerca di quella che sarebbe la prima vittoria della stagione.

Buon quarto tempo per Craig Breen, ripresosi bene dopo l'errore compiuto nella prova precedente. Il pilota di M-Sport ha recuperato 3 posizioni nella classifica generale anche approfittando del ritiro di Rovanpera e dei continui errori di un Takamoto Katsuta in grave difficoltà sugli asfalti vicino a Ypres.