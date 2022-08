WRC | Rally Ypres, PS19: Fourmaux esce di strada e va KO

Il Rally di Ypres non accenna a diminuire la proposta di colpi di scena. Nella Prova Speciale 19, la Watou 2 di 12,26 chilometri, si è di fatto decisa la lotta per il quarto posto.

Adrien Fourmaux è stato protagonista di un incidente avvenuto dopo 2 chilometri dal via della stage. Il francese del team M-Sport, che era intento a inseguire Oliver Solberg, è entrato in un taglio che presentava evidentemente molto meno grip e ha perso il controllo della sua Ford Puma Rally1 Hybrid.

La vettura, dopo un iniziale sottosterzo, ha avuto un brusco sovrasterzo ed è finita per scivolare verso l'esterno della curva sinistrorsa, entrando nel fosso ad alta velocità. Nella carambola la Ford Puma ha anche colpito con l'anteriore un palo della luce, mettendo così fine alla gara dell'equipaggio transalpino.

L'impatto con il palo ha rovinato il radiatore e non c'è stato modo per Fourmaux di riprendere la prova. Questa, pochi istanti dopo, è stata interrotta per spostare la vettura, rimasta al centro della carreggiata. Fortunatamente sia Fourmaux che il suo navigatore Alexandre Coria sono usciti illesi dalla carambola.

Grande disappunto in casa M-Sport, con un altro pilota finito per ritirarsi dopo gli incidenti che hanno tolto di gara o limitato Craig Breen e Gus Greensmith nei giorni precedenti.

In questa penultima prova Ott Tanak ha spinto forte ed è riuscito ad allungare leggermente su Elfyn Evans. L'estone di Hyundai Motorsport ha vinto la stage in 6'18"8, facendo meglio del rivale per mezzo secondo.

Ora Tanak potrà affrontare la Power Stage con 7"2 di vantaggio su Evans, con quest'ultimo che, se così dovesse finire, dovrà mangiarsi le mani per i 10 secondi di penalità ricevuti per essere arrivato tardi (1 minuto) a un Controllo Orario nella giornata di ieri.

Con il ritiro di Fourmaux, al quinto posto sale Takamoto Katsuta. Il giapponese è per ora autore di una gara costellata da problemi tecnici. Non è un caso che si trovi a oltre 6 minuti dal leader del rally belga.