WRC | Rally Ypres, PS17-18: Evans si avvicina a Tanak

Elfyn Evans lo aveva già annunciato ieri sera al termine della seconda tappa: la sua intenzione è quella di dare tutto per provare a portare a casa la vittoria al Rally Ypres e questa mattina sta cercando di tenere fede a quanto detto.

Il gallese di Toyota Racing ha vinto le prime due prove speciali della domenica mattina, la Watou 1 di 12,36 chilometri e la Kemmelberg 1 di 13,31 chilometri, rosicchiando un po' di margine su cui Ott Tanak - leader della corsa - poteva contare sino a ieri sera.

Il pilota estone di Hyundai Motorsport, però, è sempre stato secondo nelle due prove di questa mattina, perdendo dal rivale pochi decimi. Il margine che separa i due al momento è di 6"7 quando mancano appena 2 prove alla conclusione dell'evento.

Evans sta spingendo per provare a mettere pressione a Tanak, ma quest'ultimo sembra essere in pieno controllo della situazione. Avendo perso solo pochi decimi nelle prime due prove di oggi ha dimostrato di avere un passo sufficiente per evitare la beffa proprio sul filo di lana.

Dopo l'incidente di ieri che ha posto fine alle sue speranze di vittoria, Thierry Neuville è rientrato in gara e ha firmato due terzi tempi che, però, valgono a poco. Il belga proverà a portare a casa il massimo dei punti nella Power stage, ma la delusione per quanto accaduto ieri è ancora cocente.

Con tutte le altre posizioni della Top 10 - almeno per quanto riguarda le Rally1 - c'è però la lotta per il quarto posto che sembra poter regalare ancora qualche emozione.

Adrien Fourmaux si è messo a caccia di Oliver Solberg, recuperando quasi 5" in due prove. Ora però il suo distacco dallo svedese di Hyundai è di 10"1, forse troppo per sperare in un arrivo in volata per la prima posizione fuori dal podio.

Anche nel WRC2 la classifica sembra essersi cristallizzata. Stéphane Lefebvre ha dominato anche le prime due prove di questa mattina, portando a 20"2 il proprio vantaggio su Andreas Mikkelsen. Yohan Rossel continua a occupare saldamente la terza piazza di categoria.

Il primo giro di questa mattina è terminato qui. Ora i piloti avranno a disposizione il Service per preparare le vetture in vista delle ultime due prove dell'evento. La PS19, la penultima prima della Power Stage, scatterà alle ore 11:49 italiane.