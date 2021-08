WRC, Rally Ypres, PS16: Neuville chiude la giornata in bellezza

Thierry Neuville chiude la seconda giornata di gara al Rally di Ypres nel modo migliore possibile, ovvero vincendo la Prova Speciale 16, la corta Mesen - Middelhoek 2 di 7,99 chilometri, rafforzando ulteriormente la sua prima posizione nella classifica generale dell'ottavo evento del Mondiale Rally 2021.

Il belga della Hyundai ha firmato il miglior tempo in 4'21"2, precedendo di 1"1 Kalle Rovanpera e di 2" netti il compagno di squadra Ott Tanak.

Grazie a questo crono, ma anche al quinto di Craig Breen a 2"9 da lui, il belga della Hyundai ha ora un vantaggio di 10"1 nei confronti del nord-irlandese compagno di squadra nella classifica generale quando mancano 4 prove speciali alla fine dell'evento belga.

La giornata ha visto uscire dalla lotta per il podio Ott Tanak a causa di una foratura nella prima prova di oggi, altrimenti Hyundai avrebbe potuto mantenere la tripletta messa in piedi già nella giornata di ieri.

L'estone, scivolato in settima posizione, è riuscito a risalire sesto dopo il terribile incidente occorso a Takamoto Katsuta dopo pochi chilometri dal via della PS10. Il giapponese ha commesso un errore ed è finito fuori strada, demolendo la sua Yaris. Fortunatamente per lui e per il suo copilota, Keaton Williams, entrambi sono usciti illesi dall'incidente.

Per tutta la giornata è andata in scena la lotta fratricida in casa Toyota per il terzo e ultimo gradino del podio del Rally di Ypres. Elfyn Evans è riuscito a tenerlo per sé dopo la foratura che ha tolto dai giochi Tanak, ma dietro di lui sia Kalle Rovanpera che Sébastien Ogier si sono avvicinati, e non di poco.

Evans, che si trova staccato di 32"3 da Breen, domani potrà gestire l'esiguo vantaggio di 3"3 su Rovanpera, quarto nella generale, ma nella lotta c'è anche Ogier. Al momento il leader della classifica è quinto, ma ad appena 3"7 dal quarto posto di Rovanpera e a 7" netti da Evans.

Per Ogier, riuscire a ottenere il podio in questo weekend, sarebbe molto importante dal punto di vista della rincorsa al titolo iridato Piloti. Vedremo domani se Toyota deciderà di applicare ordini di scuderia e far passare Ogier, qualora il 7 volte iridato non riuscisse con le sue forze a salire in terza posizione.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg e la nuova Hyundai i20 N Rally2 sono stati autori di una giornata difficile, ma certamente importante. Lo svedese ha accusato un guasto al servosterzo nel giro mattutino che è poi stato riparato al Service di metà giornata.

Ricominciate le prove nel pomeriggio, Solberg ho dovuto fare i conti con il medesimo problema, ripresentatosi dopo pochi chilometri della PS13. Alla fine, il suo grande margine nei confronti del compagno di squadra Jari Huttunen, lo ha portato a concludere al primo posto di categoria. Hyundai, intanto, vede materializzarsi una doppietta con le nuove i20 N Rally2. Un risultato a dir poco inatteso alla vigilia dell'evento belga.

La giornata di gara odierna al Rally di Ypres termina qui. I piloti ora potranno usufruire del Service, poi le vetture andranno in Parco Chiuso. La gara riprenderà domattina con la Prova Speciale 17, la Stavelot 1, che scatterà alle ore 8:30 italiane. Ricordiamo che domani, le 4 prove in programma, saranno tutte svolte all'interno del circuito di Spa-Francorchamps.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS16

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.06'18”8 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +10"1 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +42"4 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +45"7 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +46"7 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3'55"2 7 Bedoret/Gilbert Skoda Fabia R5 Evo +10'39"9 8 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +10'40"8 9 Cracco/Vermeulen Skoda Fabia R5 Evo +11'03"2 10 Verschueren/Cuvelier Volskwagen Polo GTI R5 +11'34"8