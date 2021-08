WRC, Rally Ypres, PS15: Ogier si avvicina al quarto posto

Sébastien Ogier ha un grande vantaggio nei confronti dei primi inseguitori nel Mondiale Piloti, ma non vuole lasciare nulla al caso. Questo pomeriggio ha vinto anche la Prova Speciale 15, la Watou 2 di 13,62 chilometri, mostrando ancora una volta di avere un ottimo cambio di passo al pomeriggio.

Ogier, grazie al tempo di 6'37"1, non ha solo vinto la penultima prova di oggi, ma ha anche avvicinato Kalle Rovanpera nella classifica generale. Questo significa essere molto più vicini alla quarta posizione.

Per il campione di Gap sarebbe molto importante recuperare almeno una posizione, soprattutto considerando che i suoi principali rivali per il titolo - Elfyn Evans e Thierry Neuville - sono entrambi davanti a lui in questo fine settimana.

Ogier ha ora un ritardo di 2"5 da Rovanpera, mentre Evans è riuscito a limitare i danni in questa prova, perdendo appena 6 decimi dal 7 volte iridato. Evans ha ancora un margine di 8"3 su Ogier quando manca una prova al termine della giornata.

Thierry Neuville e Craig Breen continuano a controllare le prime due posizioni del rally belga. Il padrone di casa ha firmato il terzo tempo di speciale, aumentando così il suo vantaggio nei confronti del compagno di squadra. Ora tra i due ci sono 7"2.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS15

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.01'57”6 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +7"2 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +38"8 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +44"6 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +47"1 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3'53"2 7 Bedoret/Gilbert Skoda Fabia R5 Evo +10'15"2 8 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +10'17"6 9 Cracco/Vermeulen Skoda Fabia R5 Evo +10'37"1 10 Verschueren/Cuvelier Volskwagen Polo GTI R5 +11'09"5