WRC, Rally Ypres, PS11: primo acuto Toyota con Evans

La Prova Speciale 11 del Rally di Ypres 2021, la Watou 1 di 13,62 chilometri, ha segnato il primo scratch di una Toyota in questo fine settimana. E' stato firmato da Elfyn Evans, il quale è stato in grado di fermare il cronometro in 6'42"0.

Il crono del gallese è stato sufficiente per battere di 3 decimi il leader della classifica generale dell'evento, Thierry Neuville, il quale si è rivelato ancora molto delicato nei tagli per cercare di evitare forature che possano compromettere il suo risultato.

Evans ne ha approfittato e ha portato a casa la prima prova speciale del suo fine settimana. Grazie a questo risultato il gallese ha aperto il margine nei confronti di Kalle Rovanpera, che lo segue ora a 4" netti.

Sébastien Ogier è quinto, staccato di 7"4 dal compagno di squadra finlandese. La posizione di partenza nelle speciali della mattina rende difficile il compito del 7 volte iridato, che vorrebbe quantomeno recuperare una posizione in ottica Mondiale Piloti.

Con il ritiro di Takamoto Katsuta nella prova precedente, dovuto a un terribile incidente dopo pochi chilometri della PS10, Ott Tanak è risalito in sesta posizione. Ora, però, per l'estone la rimonta si fa quasi impossibile. Ogier, che è davanti a lui nella generale, ha un margine di 2'53".

Continuano i colpi di scena nel WRC2, con il leader Oliver Solberg che sta cercando di stringere i denti e arrivare al Service in prima posizione nonostante la rottura del servosterzo. Il suo navigatore, Aaron Johnston, lo sta aiutando in alcune curve, tirando il freno a mano per far voltare la vettura e non affaticare troppo le braccia di Oliver. La i20 N Rally2 si sta comportando bene, considerando che è alla prima uscita assoluta in una competizione. Jari Huttunen completa la doppietta provvisoria Hyundai al volante della seconda i20 N Rally2.