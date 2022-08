WRC | Rally Ypres, PS11: Neuville vola e torna in testa

Thierry Neuville sembrava aspettare con impazienza la PS10, poi sospesa a causa dell'incidente occorso a Craig Breen, ma si è rifatto con gl interessi nella Prova Speciale 11 del Rally Ypres, la Wijtschate 1 di 15 chilometri, vincendola e tornando in testa alla classifica generale dell'evento.

Strepitoso il tempo del belga, il quale ha compiuto i 15 chilometri di prova in 7'21"1 precedendo di 3"2 il primo dei rivali, Elfyn Evans. Per Neuville ci sarà da fare qualche miglioramento d'assetto: non è contento del comportamento della i20 N Rally1 nei cambi di direzione nei tratti veloci. La vettura sembra troppo nervosa, ma il tempo ottenuto è comunque di un rilievo tale da riportarlo davanti a tutti.

Neuville ora comanda con 6"1 di vantaggio nei confronti di Ott Tanak. L'estone, dopo essere partito molto bene nel primo settore, ha perso progressivamente terreno sino a chiudere con il quarto tempo. Evans, invece, ha fatto meglio di lui, portandosi ora a 9" dalla seconda posizione.

Tanak, alla fine della prova, ha confermato di avere qualche problema alla trasmissione, pur escludendo guai nei cambi di marcia (per altro cosa confermata dai camera car: la cambiata sembra non essere coinvolta nei problemi riportati dal pilota).

Chi invece è riuscito a rimontare dopo una mattinata molto sfortunata - quella di ieri - è Adrien Fourmaux. Il pilota francese del team M-Sport grazie al sesto crono è tornato in quinta posizione, mettendosi alle spalle Oliver Solberg di appena un decimo di secondo.

La lotta tra i due proseguirà anche nella prossima prova, l'ultima prima del termine del giro mattutino odierno, ma l'impressione è che Fourmaux sia maggiormente in confidenza con il proprio mezzo e che, almeno sull'asfalto, abbia una guida più efficace rispetto allo svedese di Hyundai Motorsport.

Gus Greensmith è riuscito a prendere parte alla prova e a terminarla dopo aver cercato di riparare la sospensione posteriore sinistra, rovinata nella prova precedente. Il pilota di M-Sport è stato però costretto ad attraversare la prova in "road mode", perché la sospensione non è evidentemente in grado di sopportare accelerazioni e forze brutali dopo la rottura.