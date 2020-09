WRC, Rally Turchia, PS6: Neuville leader! Ogier e Rovanpera forano

La Yeşilbelde 2 di 31.79 chilometri, ovvero la Prova Speciale 6 del Rally di Turchia, ha mantenuto le attese. Si è rivelata infatti come prova spartiacque del quinto appuntamento del WRC 2020, rivoluzionando le posizioni che contano di più della classifica generale.

Partiamo dalle note dolenti che, di fatto, aprono nuovi scenari sia in questa gara che nella rincorsa ai titoli iridati. Sébastien Ogier, leader della corsa sino all'avvio della PS6, è stato frenato dalla foratura della gomma anteriore sinistra dopo il primo intermedio.

Il pilota francese, intento a difendersi dagli attacchi di Neuville, nulla ha potuto, se non arrivare al traguardo della prova comprensibilmente furibondo per l'accaduto. Non si tratta però di un evento inatteso, perché il fondo del Rally di Turchia è celebre per essere forse il più insidioso dell'intero Mondiale. Già altri piloti, in passato, hanno subito la stessa sorte.

Ma anche nel presente, perché Toyota ha dovuto fare i conti con una seconda foratura: quella occorsa a Kalle Rovanpera. Il giovane finlandese era entrato in prova con grande decisione per cercare di raggiungere Loeb e agguantare il quarto posto nella generale.

Purtroppo per lui, una foratura alla gomma anteriore destra lo ha rallentato e, al momento, allontanato in maniera evidente dalla quarta posizione rimasta nelle mani di Loeb. Il 9 volte iridato, però, avrà la grande opportunità di provare a superare Ogier, il quale, dopo la foratura, è sceso dalla prima alla terza posizione. Tra i due super campioni c'è un margine di appena 3 decimi di secondo. Rovanpera, invece, ora ha quasi 30" dai piloti che lo precedono.

Arriviamo ora al nuovo leader della corsa. Thierry Neuville si trova la strada spianata dalla foratura occorsa a Ogier, ma la sua posizione non è solo frutto della sfortuna capitata al 6 volte iridato. Neuville, sin dal primo intermedio, aveva mostrato un passo irraggiungibile per tutti, che poi ha mantenuto sino alla fine.

Gli 11" inflitti in prova a Evans, ora secondo nella generale a 21"8 dal belga, sono un chiaro segnale della grande prestazione di Neuville, che al momento merita di essere davanti a tutti dopo una prestazione del genere. Ora il 32enne non dovrà abbassare la guardia, perché il fondo turco ha fatto danni e rimarrà insidioso fino alla fine dell'ultima speciale.

Anche in questa prova merita una menzione particolare Teemu Suninen, che continua a essere di gran lunga il miglior pilota del team M-Sport. Il finnico ha firmato il quarto tempo di stage, affossando i suoi compagni di marca con un tempo eccellente (considerando anche le rispettive posizioni di partenza). Da segnalare anche la foratura alla posteriore sinistra per Gus Greensmith, che fino a metà prova era autore di un tempo dignitoso e più veloce di Esapekka Lappi.

Rally di Turchia - Classifica dopo la PS6