WRC, Rally Turchia, PS5: Neuville risponde a Ogier!

Thierry Neuville non ci sta e risponde colpo su colpo a Sébastien Ogier. Il belga della Hyundai ha firmato il miglior tempo nella Prova Speciale 5 del Rally di Turchia, la Kizlan 1 di 13,15 chilometri, e si è portato ancora più vicino al leader della corsa, Sébastien Ogier.

Nella prova che, in quanto a panorama, tanto somiglia a "Monte Lerno" del Rally Italia Sardegna, Neuville ha trovato una trazione migliore facendo qualche modifica all'assetto della sua i20 e queste hanno pagato. E' stato infatti 1"4 più veloce di Ogier.

In questo modo, il 32enne è tornato a 1"6 da Ogier quando manca ancora tutto il giro pomeridiano che, lo ricordiamo, sarà effettuato sulle stesse prove utilizzate questa mattina nel giro appena concluso. E' evidente che per la vittoria sarà un duello tutto francofono tra Ogier e Neuville.

Nel corso del Service di metà giornata i meccanici Hyundai dovranno lavorare sulla i2' di Neuville. Il belga non è contento dell'assetto della sua vettura, soprattutto del bilanciamento e della trazione su un fondo così insidioso, ruvido e unico nel suo genere come quello turco.

Elfyn Evans, infatti, continua a essere il più rapido dei piloti che non si trovano in lotta per la vittoria. Questo lo sta portando a consolidare un terzo posto sino a ora meritato, ma per ambire al titolo avrebbe bisogno di un errore di Ogier.

Gli occhi di tutti non erano puntati solo al vertice della classifica, ma anche alla lotta per il quarto posto con Sébastien Loeb (Hyundai) e Kalle Rovanera (Toyota) impegnati in un bel duello che, probabilmente, continuerà per tutto il pomeriggio.

Sulla PS5, stage dalle caratteristiche che avrebbero dovuto esaltare Rovanpera, Sébastien Loeb ha firmato un quarto tempo importante, perché è riuscito a fare meglio di 2 decimi rispetto alla stella finlandese. Di fatto un tempo arrivato nel momento più opportuno, perché il 9 volte iridato è riuscito a difendere il quarto posto e a incrementare di 2 decimi il suo vantaggio nei confronti del pilota della Toyota.

Il giro mattutino termina qui. I piloti andranno al riordino, poi media zone per l'incontro con i giornalisti e Service di metà giornata. Il Rally di Turchia riprenderà con il giro pomeridiano che partirà con la PS6, la Yeşilbelde 2 di 31.79 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 13:45 italiane.

Rally di Turchia - Classifica dopo la PS5