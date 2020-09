WRC, Rally Turchia, PS10: super tempo di Neuville che sale 2°

Thierry Neuville non ci sta a perdere così una vittoria che sembrava meritatamente nelle sue mani. Nella Prova Speciale 10 del Rally di Turchia, la Marmaris 1 di 6,22 chilometri, il belga ha sfoderato una prestazione sensazionale, staccando il primo dei rivali, il compagno di squadra Sébasien Loeb, di ben 4"5.

Un gap enorme, se si pensa a quanto fosse corta la stage. Neuville ha dato sfogo a tutta la sua rabbia per la foratura avuta nella prova precedente dove ha perso la testa della corsa. All'arrivo della PS10, il pilota della Hyundai ha confermato che nella prova successiva, la ripetizione della Cetibeli di 38,15 chilometri, spingerà al massimo per riprendersi la vetta.

Sébastien Loeb, grazie al secondo tempo di speciale, ha speranze di poter recuperare una posizione sul podio. Al momento è quarto, ma Ogier - che gli è davanti - ha ora un vantaggio di 4". Per Neuville e Hyundai sarebbe fondamentale che Loeb riuscisse a superare nella generale Ogier.

Elfyn Evans, nuovo leader della corsa dopo aver "vinto" la lotteria della PS9, è stato autore di una prova piuttosto incolore, piena di errori e incertezze. E' scattato in ritardo al via, ha fatto stallare il motore della sua Yaris in un tornante destrorso e ha quasi perso il controllo della sua vettura nel guado posto prima dell'ultima curva della prova.

Non a caso il gallese ha perso 5"5 da Neuville, che ora si trova a 42"2 da lui. Il vantaggio è ragguardevole, ma date le insidie portate dalla PS11, la Cetibeli, Evans non potrà certo dormire sugli allori. Anzi, dovrà cercare di mettere in cassaforte una vittoria insperata sino a pochi minuti fa e che ora potrebbe addirittura portarlo in testa al Mondiale.

Il giro mattutino di questo ultimo giorno di gara del Rally di Turchia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service prima della PS11, la Cetibeli 2 di 38,15 chilometri. La prossima prova scatterà alle ore 10:10 europee, quando Ott Tanak entrerà in speciale con la sua Hyundai ufficiale.

Rally di Turchia - Classifica generale dopo la PS10