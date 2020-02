WRC, Rally Svezia, PS9: squillo di Neuville. Ogier torna terzo

L'ultima prova di oggi, nonché penultima dell'intero Rally di Svezia 2020, ha avvicinato ulteriormente Elfyn Evans a quella che, qualora dovesse arrivare, sarebbe la seconda vittoria della carriera nel WRC, la prima da quando veste i colori della Toyota.

La Prova Speciale 9, la Torsby Sprint 2 di 2,80 chilometri, ha visto firmare il primo scratch del suo fine settimana a Thierry Neuville. Il leader del Mondiale Piloti si è destreggiato molto bene nell'angusto tracciato e ha preceduto di 3 decimi Sébastien Ogier.

Il francese della Toyota, con questo secondo posto e il contemporaneo ottavo tempo di Kalle Rovanpera, è tornato in terza posizione dopo averla persa nella prova precedente. Questa volta Rovanpera non ha commesso alcun errore, ma il suo ritardo ha permesso al 6 volte iridato di portarsi nuovamente in zona podio.

Proprio quello tra i due piloti Toyota sembra essere il duello più coinvolgente della gara, perché Elfyn Evans ha un vantaggio di 17"2 su Tanak, mentre l'estone ne ha 11"6 su Ogier. Tra il pluri-campione e la giovane promessa finlandese c'è appena mezzo secondo e l'unica prova prevista per domani sarà decisiva per assegnare il gradino più basso del podio.

Con il successo ottenuto in questa speciale, Neuville ha ridotto di poco il ritardo che lo separa dalla quarta posizione, ora nelle mani di Esapekka Lappi. Il finlandese del team M-Sport si è rivelato veloce per tutto il weekend, dunque per il belga della Hyundai non sarà affatto facile recuperare sul rivale e cogliere la Top 5. Il gap che separa i due non è però proibitivo, appena 5"4.

Alle spalle di Neuville le posizioni sono più delineate, con Craig Breen settimo e non attaccabile da Teemu Suninen, ben distante dal nord-irlandese della Hyundai. Stesso discorso per Takamoto Katsuta (Toyota), a 22"6 dal finnico del team M-Sport.

Ricordiamo che oggi non ha preso il via della seconda tappa Jari-Matti Latvala per un guasto a una piccola componente del motore della sua Yaris che, però, è risultata decisiva per impedire all'esperto finlandese di rientrare in gara.

Per quanto riguarda il WRC2, Mads Ostberg comanda la classifica al volante della Citroen C3 R5 ufficiale davanti alla Hyundai i20 New Generation R5 di Ole-Christian Veiby, con un vantaggio di 15"8. Terzo posto per Pontus Tidemand su Skoda Fabia R5 Evo. Fuori dal podio di categoria Nikolay Gryazi su Hyundai.

Nel WRC3 i giochi sono più aperti, con Jari Huttunen (Hyundai) in vetta con 3"4 di vantaggio su Emil Lindholm (Skoda) e 31"5 su Oliver Solberg (Skoda).

La seconda tappa del >Rally di Svezia 2020 termina qui. Ricordiamo che domani sarà svolta solo la Power Stage, la Likenas 2, dopo la cancellazione della PS10 che si sarebbe dovuta tenere sullo stesso percorso dell'ultima stage. Per cercare di preservarlo, gli organizzatori hanno preso questa decisione, riducendo così la gara a sole 9 delle 19 prove previste sino alla prima revisione del percorso per mancanza di neve. La Power Stage si terrà alle 12:18 italiane.