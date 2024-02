WRC | Rally Svezia, PS17: Evans coglie il primato domenicale

Esapekka Lappi è a un passo dalla seconda vittoria in carriera nel WRC. Ormai a separarlo dal traguardo è solo la power stage, dunque pochi chilometri prima di tornare sul gradino più alto del podio a distanza di quasi 7 anni dalla prima sino a oggi ultima volta.

Anche nella PS17, il secondo passaggio sulla Vastervik di 25,50 chilometri, il pilota di Hyundai Motorsport ha gestito il suo vantaggio nei confronti dei rivali: inutile prendersi dei rischi quando si ha la vittoria a portata di mano e un buon vantaggio come cuscinetto da usare e gestire per raggiungere il proprio scopo.

Dietro di lui, invece, la situazione è bollente. Con il nuovo sistema di punteggio ci sono diversi piloti che stanno spingendo al massimo per cercare di accaparrarsi l'extra bottino garantito dal nuovo metodo di distribuzione punti, tra questi tutti coloro che hanno ambizioni di livello mondiale.

Primo tra tutti Elfyn Evans. Il pilota gallese di Toyota Racing sa di dover recuperare punti preziosi sul leader del Mondiale Thierry Neuville, per questo oggi sta dando tutto per chiudere la giornata in testa (stiamo parlando esplicitamente della classifica di giornata, non quella complessiva) per prendersi i 7 punti e unirli ai 15 ottenuti grazie al terzo posto di ieri.

Lo stesso pensiero ha iniziato a farlo Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport ha chiuso quarto nella serata di ieri, mentre oggi è terzo. Per avere un quadro più completo della situazione dovremo attendere la Power Stage, prova che assegnerà altri punti validi per gli iridi 2024. Per ora, però, sembra che Neuville stia reggendo bene in un fine settimana che avrebbe dovuto penalizzarlo non poco. I punti per ora persi su Evans ci sono, ma non sono così tanti.

Proprio Neuville ha operato il sorpasso nella classifica quotidiana ai danni di Ott Tanak, il suo compagno di squadra anche lui indicato per dare la caccia al titolo iridato. Per questo motivo sarà interessante capire l'approccio dell'estone nella Power Stage, mentre è praticamente certo che Neuville sarà costretto a spingere per evitare di perdere altri punti da Evans.

Dietro a Neuville, nella classifica generale c'è sempre Oliver Solberg al quinto posto assoluto e al primo posto nel WRC2. Il norvegese è ormai a un passo dal successo di classe e a una Top 5 davvero importante per la sua stagione e, perché no, anche per la sua carriera. I rivali sono molto staccati dietro di lui, ma la lotta per il secondo posto è aperta, con Sami Pajari al secondo posto e tallonato da Georg Linnamae, entrambi su Toyota GR Yaris Rally2.

Il Rally di Svezia sarà completato dalla PS18, la Umea 2 di 10,08 chilometri che fungerà anche da Power Stage. La prima vettura entrerà in prova alle 12:15 italiane.