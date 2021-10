WRC, Rally Spagna, PS9: Sordo vede il podio

Thierry Neuville è in un grande momento di forma e continua a dimostrarlo. Poco fa ha vinto anche la Prova Speciale 9, la El Montmell 1 di 24,40 chilometri, rendendo ancora più salda la sua prima posizione nella classifica generale del Rally di Spagna 2021.

Il pilota belga di Hyundai Motorsport ha fermato il cronometro in 12'03"5, ovvero 3 decimi meglio rispetto al compagno di squadra Dani Sordo. Questo lo ha portato a vincere la terza speciale di giornata, la settima del suo fine settimana.

L'aspetto per lui più importante è però aver portato a 9 i secondi di vantaggio su Elfyn Evans, unico pilota inseguitore in questo weekend. Per il belga una mattinata perfetta, in cui ha aumentato da 7 decimi a 9 secondi il suo margine.

Dani Sordo, invece, grazie al secondo tempo ottenuto nella PS9, ha letteralmente bruciato lo svantaggio che aveva nei confronti di Sébastien Ogier nella lotta per il terzo posto nella classifica generale dell'evento.

Sordo ha mangiato 6 secondi a Ogier e ora il 7 volte iridato si trova con appena 3 decimi di vantaggio sullo spagnolo della Hyundai. Per il team di Alzenau la terza posizione dell'iberico sarebbe molto importante per tenere accese le speranze di titolo Costruttori sino a Monza.

Per Ogier, invece, sarebbe un colpo non indifferente per l'obiettivo titolo Piloti già in Spagna. Vedremo come evolveranno le cose nel giro pomeridiano: ci sarà la risposta di Ogier o Sordo riuscirà nel sorpasso?

Per quanto riguarda le altre posizioni, importante passo indietro di Gus Greensmith. Il britannico è stato rallentato da una foratura alla ruota posteriore sinistra sulla sua Ford Fiesta che lo ha fatto arretrare di 2 posizioni nella classifica generale. Ne hanno approfittato Oliver Solberg - ora settimo - e Nil Solans, salito ottavo.

Per quanto riguarda il WRC2, Eric Camilli continua a primeggiare al volante della Citroen C3 Rally2. A 14"8 da lui c'è il primo degli inseguitori, Nikolay Gryazin, che nella PS9 ha superato Emil Lindholm. Mads Ostberg sta tentando la disperata rimonta: se non riuscisse a cogliere almeno il secondo posto - e, al momento, è un'impresa disperata - Andreas Mikkelsen vincerebbe matematicamente il titolo iridato della categoria.

Il giro mattutino della seconda giornata di gara al Rally di Spagna 2021 termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata e scegliere le gomme per il giro pomeridiano. Questo scatterà alle ore 15:00 con la PS10, la Savallà 2 di 14,08 chilometri.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.31'22”2 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +9"0 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +32"0 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +32"2 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +53"7 6 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +1'26"2 7 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +2'44"4 8 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +3'11"0 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'16"4 10 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +5'51"5