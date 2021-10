WRC, Rally Spagna, PS14: Sordo sale al terzo posto!

Con la prima posizione del Rally di Spagna saldamente nelle mani di Thierry Neuville, l'attenzione era tutta riposta sul duello per il gradino più basso del podio, che coinvolge Dani Sordo e Sébastien Ogier.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha lanciato un segnale molto preciso nella prima prova mattutina della domenica, ultima giornata di gara, che si è tenuta nell'oscurità. Sordo ha vinto la Santa Marina 1 di 9,10 chilometri ed è riuscito a scavalcare Ogier nella classifica generale del penultimo evento del 2021.

Sordo ha fermato il cronometro in 5'05"5, mentre Ogier ha fatto peggio di lui di 1"7. Questo risultato porta l'iberico al terzo posto, con un margine di mezzo secondo sul 7 volte iridato WRC. Un cambiamento importante non solo per la diversa composizione del podio, ma anche - se non soprattutto - per la lotta al titolo iridato.

In questo momento Ogier perderebbe altri punti nei confronti di Elfyn Evans e sarebbe costretto a dare tutto nella Power Stage per cercare di arrivare a Monza con un buon bottino di punti di margine sull'unico rivale rimasto, il compagno di squadra Elfyn Evans.

Non bisogna dimenticare che Hyundai Motorsport ha ancora la matematica possibilità di rimontare Toyota Racing nel Mondiale Costruttori. Sordo davanti a Ogier darebbe un'ulteriore piccola speranza in più in vista di Monza.

Gus Greensmith sta cercando di legittimare la sesta posizione finitagli nelle mani per via delle disavventure di Adrien Fourmaux - ottimo quinto nella PS14 - e Oliver Solberg pagate nella giornata di ieri. Grazie al settimo tempo il britannico del team M-Sport ha aumentato il suo margine nei confronti dello svedese del team 2C Competition, ora a 2"6 da lui.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.08'51”9 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +17"1 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +39"2 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +39"7 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'22"0 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'50"6 7 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +3'53"2 8 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +3'58"2 9 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +8'11"9 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +8'23"7