WRC, Rally Spagna, PS12: Ogier allontana Sordo

Sébastien Ogier ha spezzato la sequenza di vittorie consecutive di speciale firmata da Thierry Neuville, che durava ormai da 24 ore. L'ultima prova non vinta dal belga della Hyundai risaliva alla mattinata di ieri e ora il 7 volte iridato ha posto fine a questo assolo del pilota di Hyundai Motorsport.

Ogier ha vinto la Prova Speciale 12 del Rally di Spagna, la Montmell 2 di 24,40 chilometri, compiendo un passo importante verso la conquista del terzo posto, che per la sua rincorsa all'ottavo titolo potrebbe avere un'importanza incalcolabile.

La vittoria di speciale e il terzo tempo staccato da Dani Sordo, in ritardo di 1"3, ha fatto aumentare il margine tra Ogier - terzo nella classifica generale del penultimo evento del WRC 2021 - e lo spagnolo è di 6"9 quando manca una prova al termine della giornata.

Buoni i tempi di Oliver Solberg e Nil Solans. I due piloti del team 2C Competition hanno ottenuto il settimo e l'ottavo crono, con lo spagnolo che sembra poter reggere e provare a insidiare nuovamente Gus Greensmith (M-Sport) per riappropriarsi del settimo posto.

Adrien Fourmaux è riuscito a prendere parte alla prova, ma sta correndo senza trazione integrale dopo aver danneggiato la sua vettura nella prova precedente in un leggero urto contro un guard rail (per cui ha dovuto sostituire anche un braccetto dello sterzo). Per lo stesso motivo anche la convergenza delle ruote anteriori è compromessa, rovinando in maniera anomala le gomme anteriori.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.01'22”1 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +14"2 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +32"2 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +39"1 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'09"6 6 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +3'12"8 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'40"8 8 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +3'47"4 9 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +7'47"7 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +7'56"3