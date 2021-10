WRC, Rally Spagna, PS10: Poker Neuville. Ogier risponde a Sordo

La marcia di Thierry Neuville non accenna ad arrestarsi. Il pilota di Hyundai Motorsport ha firmato il miglior tempo anche nella PS10 del Rally di Spagna, la Savallà 2 di 14,08 chilometri, aumentando ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di Elfyn Evans.

Il belga ha aperto al meglio il giro pomeridiano del sabato battendo di 1"4 Sébastien Ogier e 2"1 Elfyn Evans. Sebbene il fondo fosse più sporco rispetto alle sue aspettative a causa dei tanti passaggi di vetture prima della sua, Thierry è riuscito a replicare quanto fatto questa mattina.

Ora il suo vantaggio nei confronti di Evans è di 11"1. Non tanto, se consideriamo che delle 10 speciali fatte sino a ora il belga ne ha vinte ben 8. Però la competitività di Evans tiene viva una gara che Neuville sta letteralmente dominando con un passo sino a ora inarrivabile per tutti.

Sébastien Ogier ha approfittato di una prova in cui Dani Sordo ha faticato - così come stamattina - per aprire di nuovo un piccolo margine per cercare di difendere il terzo posto nella classifica generale dell'evento. Il 7 volte iridato di Toyota Racing ha ottenuto il secondo tempo, mentre Sordo non è andato oltre il quinto.

Ora tra i due ci sono 3"2, in quanto Ogier è riuscito a fare meglio dell'avversario di 3" netti nella PS10. Ora però arriveranno 2 prove in cui Sordo, stamattina, ha mostrato di avere nelle sue corde. Vedremo se riuscirà a ripetersi o se invece Ogier avrà modo di difendersi. Sembra che l'assetto scelto per questo giro pomeridiano piaccia di più al francese.

Ancora un buon tempo per Adrien Fourmaux, sesto di speciale a 1"4 da Sordo. Dietro di lui Oliver Solberg, staccato di 1"3. Lo svedese ha incrementato il proprio ritmo dopo essere stato molto cauto nel giro mattutino.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.38'46”7 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +11"1 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +33"4 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +36"6 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +56"1 6 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +1'32"0 7 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +2'51"5 8 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +3'19"8 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'24"4 10 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +6'20"2