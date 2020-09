WRC, Rally Sardegna: Pirelli 2021 al debutto con Solberg!

Il momento del debutto si avvicina per le gomme Pirelli 2021 progettate e realizzate per le vetture regine del Mondiale Rally, le WRC Plus. Questo avverrà al Rally Italia Sardegna, penultimo appuntamento del Mndiale 2020 previsto dall'8 all'11 ottobre.

Pirelli ha svelato oggi che le nuove Scorpion KX WRC faranno il loro esordio pubblico nello Shakedown del Rally Italia Sardegna, previsto per giovedì 8 ottobre. Queste saranno montate su una Citroen C3 WRC, quella usata per i test iniziati lo scorso mese di luglio.

A condurre la C3 nello Shakedown sarà Andreas Mikkelsen. Il norvegese è stato protagonista di tutti i test svolti nel corso negli ultimi mesi e questa volta sarà impiegato per alcuni test in cui avrà come passeggeri un numero selezionato di giornalisti in un tratto lungo 3,79 chilometri della stage Olmedo.

Petter Solberg tornerà al volante di una WRC dopo diversi anni, ma lo farà per mettere a disposizione la sua esperienza a Pirelli che continua nei suoi programmi di sviluppo per le gomme che esordiranno al Rallye Monte-Carlo del prossimo anno.

Solberg e Mikkelsen (che gli frà da navigatore) prenderanno parte assieme all'ultima speciale della gara, la Power Stage "Sassari-Argentiera" di 6,89 chilometri prendendo il via alle 12:18 di domenica 11 ottobre. I due entreranno per primi in speciale, così da lasciare poi il giusto palcoscenico ai protagonisti del Mondiale che si sfideranno nell'ultima prova della corsa.

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato: "Ovviamente non è un debutto competitivo: vogliamo solo avere l'opportunità di mostrare le nuove Pirelli Scorpion KX nella nostra gara di casa ai media e ai fan. E' davvero bello veder tornare a correre con noi Solberg nella Power Stage. Forse si divertirà meno Mikkelsen, che gli farà da navigatore!".