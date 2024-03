WRC | Rally Safari: torna lo snorkel! A cosa serve e come funziona

"Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?". Questo verso di una celebre canzone cantata da Lucio Battisti viene in nostro soccorso e con uno scopo ben preciso: prendere atto del ritorno dello snorkel - un tubo che porta l'aria dalle zone alte della vettura sino al motore - sulle vetture che prenderanno parte al Safari Rally, terzo appuntamento del WRC 2024.

L'evento che si tiene nello stato africano del Kenya è tornato nel calendario del Mondiale Rally dal 2021 (nel 2020 è stato cancellato a causa del COVID-19), ma da allora lo snorkel, che vedete sulla Ford Puma Rally1 Hybrid che abbiamo messo in copertina, è stata una componente impossibile da utilizzare. Fino a quest'anno.

Sì perché nei tre anni precedenti il sistema che prevede lo snorkel non è stato ritenuto necessario in quanto il Safari Rally era considerato - a torto - molto differente dalle edizioni disputate sino al 2002. Una volta affrontate le due edizioni del ritorno nel calendario, è stato chiaro come lo snorkel potesse realmente rappresentare un sistema utile alle vetture anche nella versione attuale del rally africano.

Da quest'anno, inoltre, il Safari torna nella sua posizione temporale originaria, quando cadeva sempre nel periodo del lunedì dell'Angelo (Pasquetta, ndr). Questo significa in piena stagione delle piogge per quanto riguarda il Kenya. Sarà necessario valutare le previsioni del tempo, perché se le precipitazioni dovessero essere copiose, piloti e team saranno in presenza di tanto fango e guadi. Ecco perché lo snorkel è stato ammesso nuovamente dal regolamento WRC.

Quest'anno il Safari cadrà esattamente nello stesso fine settimana in cui si corse nel 1994, un'edizione in cui il fango fu letteralmente protagonista per via delle grandi piogge del periodo. Inoltre, il fango del Kenya, una volta solidificato, assomiglia all'argilla, dunque pericoloso per tutti i sistemi del motore perché tende ad attaccarsi alle superfici e a non lasciarle respirare, dunque raffreddarsi a sufficienza.

In passato diversi team persero vetture anche a causa di questa tipologia di fango, diventato uno dei protagonisti della gara nelle edizioni in cui la pioggia aveva trasformato il fondo delle prove speciali.

In eventi come questi le vetture da rally devono fare ricorso a due sistemi molto importanti per evitare di danneggiare il motore e, allo stesso tempo, avere l'aria pulita necessaria per alimentarlo. Andiamo più a fondo in questi argomenti, partendo dal sistema Water splash e arrivando all'implementazione dello snorkel per affrontare al meglio le insidie del Safari.

Il sistema Water splash: ecco come funziona

Partendo dal disegno del sistema Water splash realizzato da Andrea Adamo, prendiamo in considerazione il condotto più in basso, che rappresenta quello dell'airbox (quello più in alto, invece, è lo snorkel). Si tratta di una soluzione convenzionale con una flangia in mezzo al tubo che va verso il turbo (appena dopo lo sportello, per intenderci) in cui è apposto un filtro a pannello (o una camera grossa in cui trovano sede filtri a cono, a seconda della scelta fatta dagli ingegneri).

Prima della flangia è possibile notare una finestra posta sul piano orizzontale superiore con uno sportellino che può essere alzato o abbassato sfruttando una levetta (a "L" rovesciata nel disegno) solidale al pannello stesso, dunque agganciata alla componente. La levetta, e di conseguenza lo sportellino, viene azionato tramite un cavo. Questo viene identificato con il nome di cavo Bowden.

Che cos'è un cavo Bowden e come viene impiegato

Il cavo Bowden è realizzato con una guaina piuttosto rigida e strutturale all'esterno, mentre all'interno c'è il cavo che si aggancia allo sportellino dell'airbox e viene comandato da una leva che, in passato, veniva azionata manualmente dal navigatore in prossimità dei guadi.

Si tratta di un cavo sì molto resistente, ma che offre la possibilità di seguire superfici curve per permettere di agganciare lo sportellino e di arrivare dentro l'abitacolo ed essere azionato dalla leva. Insomma, snodato quanto basta per seguire un percorso (certo, non illimitato nelle deviazioni) e collegare due componenti distanti nel veicolo.

Grazie al cavo Bowden, i navigatori potevano chiudere il tubo dell'aria verso il turbo per evitare che acqua, fango e sabbia potessero infiltrarsi nel restrittore e andare a danneggiare il motore e le sue componenti.

Oggi i cavi Bowden sono utilizzati anche per comandare il cambio. Sono rigidi a sufficienza per permettere di cambiare marcia sia tirando la leva che spingendola in avanti, con lo stesso principio di utilizzo di apertura e chiusura dello sportello dell'airbox che abbiamo spiegato pocanzi.

Soluzione alternativa: la chiusura a pedale con motore elettrico

Non solo il cavo Bowden. Per azionare l'apertura e la chiusura dello sportellino dell'airbox possono essere usati piccoli motori elettrici in sostituzione del sistema a cavo.

Questi motorini elettrici possono essere azionati tramite un pedale - sempre dal navigatore - e questo permette a chi legge le note di avere entrambe le mani libere ed, eventualmente, girare pagina mentre si procede con la chiusura dell'airbox sfruttando la pedaliera.

Diversi copiloti segnano nelle note i punti dove azionare lo sportellino per non dover guardare il percorso, concentrandosi esclusivamente sul dettare le note al proprio pilota.

Pro e contro dei due sistemi

Sia il sistema che utilizza il cavo Bowden che quello a pedale hanno vantaggi e svantaggi. Quello a cavo Bowden, se non si tiene pulito a ogni service e non si tratta con il lubrificante WD-40 rischia di indurirsi. Ma se si sigilla bene il sistema è abbastanza sicuro.

Il sistema a pedale ti permette di non fare movimenti con le mani né sforzi fisici, ma nei guadi il motorino elettrico potrebbe andare in corto circuito qualora filtrasse al suo interno dell'acqua. E' necessario isolarlo molto bene anche se è probabilmente il sistema che sarà utilizzato dalla maggior parte delle Case al Safari anche per questione di praticità, con i navigatori che, usando il sistema a pedale, potranno avere le mani libere.

La finestra usata per far uscire l'acqua

Tornando al sistema Water splash, una volta chiuso lo sportello verso la flangia, l'acqua e la sabbia non possono passare e andare verso il restrittore del turbo, ma vengono smaltiti attraverso la finestra che si apre nel pannello superiore creato dalla chiusura dello sportellino verso la flangia.

Quando la vettura si trova in un guado, il pilota non accelera passandoci attraverso. Una volta uscita la vettura, il navigatore lascia il pedale (o la leva che aziona il cavo Bowden) e lo sportellino si richiude, facendo tornare funzionante la presa d'aria dinamica.

Quando viene utilizzato lo snorkel e a cosa serve

Durante il Safari Rally, le vetture devono affrontare guadi, fango e fesh fesh anche per tratti molto lunghi, dunque non è sempre possibile prendere l'aria dall'anteriore della vettura. Per questo serve una soluzione alternativa e una delle migliori è prendere aria dalla parte superiore, ossia dal tettuccio.

Viene così utilizzato un tubo che viene chiamato snorkel (il tubo più in alto nel disegno che abbiamo pubblicato in questo articolo). Lo snorkel, realizzato in carbonio ma dotato anche di giunture in gomma silicone per adattarlo alle forme della macchina, fa sì che l'aria arrivi al motore dalla parte più alta del veicolo. Ciò permette di portare al motore aria più pulita.

Lo snorkel lavora assieme al sistema watersplash: lo sportellino viene chiuso per bloccare l'ingresso di acqua, fango e sabbia verso le componenti del motore, mentre lo snorkel - posizionato in modo da sfruttare la chiusura dello sportellino, garantisce aria pulita verso il turbo (che sfrutta il suo risucchio per portarla al suo interno).

A questo punto la presa d'aria non è più dinamica non prendendo pressione da un punto alto. Si avrà meno aria dinamica, ma il risucchio del turbo garantisce comunque l'approdo di aria pulita al motore dal tetto. In questo modo l'efficienza della presa d'aria è minore, ma permette in un momento di bassa velocità - le vetture non vanno certo forte nei guadi e nel fesh fesh - di poter attraversare punti critici senza danneggiare il motore e proseguire la gara.

Lo snorkel viene utilizzato prevalentemente in quelle situazioni, le più difficili che presentano rally come il Safari soprattutto nella stagione delle piogge. A oggi è impossibile prevedere quali condizioni piloti e team troveranno in Kenya fra un paio di settimane, ma Hyundai, Toyota e M-Sport hanno tutti svolto test con lo snorkel implementato sulle vetture. Insomma, meglio prevenire che provare a curare quando potrebbe essere troppo tardi...