WRC, Rally Safari, PS8-10: Neuville ok, Ogier attacca il podio

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe continuano ad essere leader del Safary Rally, che in Kenya ha visto i piloti del WRC affrontare un le PS8 "Elmenteita 1 (14,67km), PS9 "Soysambu 1" (20,33km) e PS10 "Sleeping Warrior 1" (31,04km).

Nonostante la lunghezza delle prove e il caldo africano, la coppia della Hyundai Motorsport mantiene il primato saldamente fra le mani, gestendo la situazione. Al volante della loro i20 Coupé WRC, i due belgi si sono imposti in quella d'apertura di questa mattina, per poi accontentarsi di un terzo e un quarto crono nelle altre due.

Neuville/Wydaeghe hanno ora 28"1 di vantaggio sulla Toyota Yaris di Takamoto Katsuta/Daniel Barritt, che non possono definirsi tranquilli dato che alle loro spalle stanno recuperando terreno Ott Tänak Ott/Martin Järveoja con la seconda Hyundai.

Gli estoni hanno ridotto il ritardo dal nipponico a 28"1, per altro pressati dalla Toyota di Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, che da quarta in classifica generale è giunta al traguardo delle PS9-10 con il miglior tempo.

Ciò significa che i transalpini Campioni in carica hanno rosicchiato altro tempo a chi li precede, ritrovandosi con 37"6 da un terzo posto che non è affatto lontano, se pensiamo anche alla difficiltà e all'imprevedibilità dei percorsi da affrontare tra oggi e domani.

Tutto invariato per quanto riguarda le posizioni a seguire, con laa Ford Fiesta della M-Sport condotta da Gus Greensmith/Chris Patterson sempre in Top5 davanti a quella di Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul, entrambe con oltre 2'30" di ritardo dalla vetta.

Dopo i problemi di ieri, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen hanno ripreso la loro gara e con la terza Toyota si piazzano settimi assoluti, mentre anche i loro compagni Elfyn Evans/Scott Martin sono impegnati in una corsa nelle retrovie per colpa dei guai della prima giornata e al momento non sono irresistibili come tempi in prova, arrancando attorno alla 15a piazza.

In Top10 troviamo un gruppetto di vetture Rally2, a partire dalla Volkswagen Polo GTI R5 di Onkar Rai/Drew Sturrock, ottava con dietro la Ford Fiesta di Karan Patel/Tauseef Khan e Carl Tundo/Tim Jessop sulla loro Volkswagen Polo GTI R5.

Anche Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin sono tornati sulla loro Fiesta WRC, con l'intenzione di risalire la china, seppur i primi 10 siano quasi irraggiungibili a meno di ritiri. Stesso discorso vale per Dani Sordo/Borja Rozada sulla terza Hyundai ufficiale.