WRC, Rally Safari, PS4: Rovanpera risponde a Neuville

Hyundai chiama e Toyota risponde. Lo fa con il più giovane, Kalle Rovanpera, autore del primo scratch del Rally Safari 2021 per la Casa giapponese. Il finnico ha vinto la Prova Speciale 4, la Oserian 1 di 18,87 chilometri. Grazie a questo risultato è riuscito a recuperare dei secondi su Neuville e ora il suo ritardo è di 5"1 dal leader del sesto appuntamento del WRC 2021.

Questo per Toyota è un risultato importante, soprattutto dopo il ritiro di Elfyn Evans nella speciale precedente e dopo il guasto alla sospensione posteriore sinistra sulla Yaris di Ogier (verificatosi dopo un contatto violento contro un fesh-fesh nella PS3) che ha costretto il 7 volte iridato a procedere con un passo "turistico" nel corso della PS4.

Ogier, infatti, ha perso oltre 1'30" in questa prova dai migliori e ora si trova in quinta piazza nella generale, superato da un ottimo Takamoto Katsuta. Il pilota giapponese della Toyota ha colto il terzo tempo di speciale, staccato di 5"2 dal compagno di squadra Rovanpera.

Grazie a questo risultato Katsuta ha superato Ogier e ora è quarto nella generale, a 13"8 dalla terza posizione che è ancora nelle mani di Ott Tanak e Martin Jarveoja.

L'equipaggio estone di Hyundai Motorsport ha ottenuto un tempo molto lento in questa PS4. Arrivati al traguardo, Tanak non ha spiegato i motivi di questa prestazione, lasciando intendere che vi potessero essere problemi sulla sua i20 Coupé.

Ogier è stato superato nella classifica generale anche da Gus Greensmith e da Adrien Fourmaux. Il francesino è stato autore di un'ottima prova, molto più competitiva rispetto alla PS3, dove ha probabilmente gestito troppo la sua vettura in alcune parti dei 32 chilometri di speciale.

Ogier, dunque, si trova in settima posizione, staccato di 27"0 da Fourmaux e a oltre 2 minuti dal leader della classifica generale Thierry Neuville. Da segnalare anche il ritiro di Lorenzo Bertelli, frenato da una perdita d'acqua al radiatore che ha surriscaldato il motore della Ford Fiesta WRC Plus gestita dal team Fuckmatié. Il pilota italiano dovrebbe tornare in gara nella giornata di domani.