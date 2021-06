WRC, Rally Safari, PS2: Neuville parte forte e vola in testa

La prima, vera prova speciale del Rally Safari è stata effettuata questa mattina e ha subito ribaltato la classifica generale stilata dalla Super Speciale svolta ieri. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno firmato il miglior tempo nella Chui Lodge 1 di 13,34 chilometri.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport ha ottenuto un tempo eccellente in apertura di giornata, battendo di 3"7 i compagni di squadra Ott Tanak e Martin Jarveoja. Un ottimo avvio per la Casa coreana, in una mattinata in cui la scelta di gomme ha inciso molto meno rispetto a ieri.

Quasi tutti, infatti, hanno scelto di montare 4 gomme Scorpion KX Soft, dunque si sono sono trovati nelle medesime condizioni. A volte solo la polvere alzata dalla vettura precedente ha infastidito a tratti qualche pilota, sebbene il gap tra i piloti che entrano in prova sia piuttosto elevato: 4 minuti.

Grazie a questa vittoria di speciale, Neuville è il nuovo leader della classifica generale provvisoria. Ha recuperato ben 4 posizioni rispetto a ieri e ora ha 9 decimi di vantaggio nei confronti del primo rivale, Kalle Rovanpera.

Il finnico della Toyota ha firmato il terzo tempo di speciale e questo lo ha mantenuto nelle posizioni di vertice della generale. Ott Tanak ora è terzo, anche lui molto vicino a Neuville.

Più in difficoltà Sébastien Ogier ed Elfyn Evans. I due piloti della Toyota hanno aperto la speciale d'esordio di questo venerdì, per questo motivo hanno dovuto pulire il fondo ai piloti che sono entrati in prova più tardi. In realtà il gallese ha comunque firmato il quaro tempo davanti al 7 volte iridato, dunque un avvio duro, ma comunque buono.

Dani Sordo, sulla terza Hyundai i20 Coupé, ha faticato di più rispetto ai compagni di squadra sebbene sia entrato in prova molto più tardi di loro. Lo spagnolo è stato rallentato anche per aver stallato il motore a un tornante destro, lo stesso in cui ha fatto il medesimo errore Takamoto Katsuta (ottavo di speciale).

Affatto male il settimo tempo di Adrien Fourmaux. Il 24enne del team M-Sport è riuscito a contenere i danni, arrivando al termine della prova con 16"6 di ritardo da Neuville. Arrivato al traguardo, il transalpino ha ammesso di aver scelto un assetto troppo prudente, pensato per evitare danni alla macchina: missione compiuta, ma la guidabilità ne ha risentito non poco.

Avvio complicato per Oliver Solberg, nono a 28"3 dal belga, così come per Gus Greensmith, più lenti di appena 2 decimi rispetto al norvegese-svedese. A proposito di Solberg: il figlio di Petter si è fermato lungo il trasferimento per apportare qualche modifica alla sua i20 in vista della PS3. 11esimo crono per Lorenzo Bertelli.