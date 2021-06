WRC, Rally Safari, PS15: Neuville KO, Katsuta nuovo leader

La Prova Speciale 15 del Rally Safari, la seconda di giornata e quartultima del sesto appuntamento del WRC 2021 si è aperta nel modo peggiore per i leader della corsa: con il ritiro. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sono stati costretti ad abbandonare la corsa a causa della rottura dell'ammortizzatore posteriore destro. Questo ha posto fine alla loro gara.

Un vero peccato per l'equipaggio belga, che è stato frenato da un contatto con una pietra rimasta in traiettoria nel corso della PS14 e, dunque, esente da errori in una gara che stava letteralmente dominando in qualunque condizione.

Ma, purtroppo per loro, il Rally Safari è anche questo. Ed è a questo punto che la situazione nella classifica generale si è ribaltata completamente per l'ennesima volta in stagione. Una gara che avrebbe potuto finire nelle mani di un pilota di Alzenau, probabilmente andrà alla Toyota. Takamoto Katsuta ha ora l'opportunità della sua vita, perché si trova a 3 speciali dal vincere la prima gara della sua carriera nel WRC.

Il giapponese della Toyota è riuscito a mantenere la leadership dopo essersela trovata tra le mani a inizio prova. Takamoto ha stretto i denti, sebbene abbia fatto una scelta di gomme che, probabilmente, lo penalizzerà (4 Hard e sole 2 Soft).

Sébastien Ogier, in questo momento, è lo squalo che ha fiutato l'odore del sangue della preda. Dopo la PS15 si trova infatti al secondo posto, staccato dalla vetta di appena 8 decimi di secondo dal suo compagno di squadra. Il francese ha già ridotto il suo gap e nella prossima prova andrà all'attacco per salire in testa alla corsa.

Una situazione incredibile, perché nella giornata di venerdì Ogier si è trovato a perdere oltre 2 minuti dai primi a causa della rottura di un ammortizzatore (quasi la stessa situazione che ha costretto Neuville al ritiro questa mattina). Ora, invece, il 7 volte iridato avrà l'opportunità di portare a casa la quarta vittoria d questa stagione e aumentare il vantaggio nei confronti dei rivali.

Per la cronaca, Eflyn Evans ha vinto la PS15 con 1" di vantaggio su Ott Tanak. Adrien Fourmaux ha recuperato 1 decimo di secondo su Gus Greensmith nella lotta al quarto posto della classifica generale. Tra i due piloti del team M-Sport ci sono 5"9.