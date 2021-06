WRC, Rally Safari, PS14: problemi a una sospensione per Neuville

Al Rally Safari, si sa, non è finita fino a quando non è finita. Thierry Neuville lo ha imparato bene questa mattina. Nel corso della prima speciale domenicale, la PS14 Loldia 1 di 11,33 chilometri, ha perso quasi tutto il vantaggio accumulato nei giorni precedenti.

A causare il tempo perso è un danno alla sospensione posteriore destra della sua Hyundai i20 Coupé WRC numero 11, che lo ha costretto a rallentare nel corso della speciale sino a perdere quasi un minuto nei confronti di Sébastien Ogier e poco oltre 40" nei confronti del primo degli inseguitori, Takamoto Katsuta.

Ora il belga cercherà di trovare un modo per sistemare il guasto e riuscire a prendere parte alle ultime 4 speciali della giornata, anche se al momento sembra difficile che possa mantenere la vetta del rally africano dopo il danno subito alla propria vettura.

Si apre così una clamorosa possibilità: quella che potrebbe permettere a Takamoto Katsuta - ora secondo - di andare a prendersi una clamorosa vittoria. Per lui sarebbe la prima. Un pilota giapponese, al volante di una vettura giapponese.

Si aprono però anche scenari interessanti per quanto riguarda i giochi di squadra: Toyota potrebbe addirittura chiedere a Katsuta di lasciar passare Ogier per aumentare il suo vantaggio nel Mondiale Piloti.

Per la cronaca, Sébastien Ogier ha vinto la PS14 precedendo di 4"1 Adrien Fourmaux, sempre più a suo agio con la Ford Fiesta WRC Plus e ora ad appena 6" dalla Top 5. Ott Tanak, terzo di speciale, può avere l'occasione di sfruttare i problemi di Neuville per tornare in zona podio.