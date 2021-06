WRC, Rally Safari, PS1: Ogier di un soffio su Rovanpera

Il Rally Safari è ufficialmente iniziato nel primo pomeriggio di oggi con la Prova Speciale 1, la Super Speciale Kasarani lunga 4,84 chilometri. Si è trattato di una prova 1 contro 1, resa spettacolare dal fondo - terra rossa e friabile - e dalla presenza del pubblico di Nairobi che ha potuto godersi un bello spettacolo.

Ma non si è trattato solo di una passerella per i piloti, bensì della prima prova competitiva delle 18 previste in questo fine settimana. Le Toyota sono partite forte grazie a una strategia gomme più aggressiva rispetto alle Hyundai.

Le Yaris erano tutte equipaggiate da 4 gomme Soft più una di scorta. Le Hyundai, invece, hanno preferito affidarsi a gomme Hard (più una Soft di scorta non utilizzata) per tenere nel carniere le 8 gomme Scorpion KX Soft a disposizione di ogni pilota in questo fine settimana.

Questa scelta diametralmente opposta di gomme ha regalato la prima tripletta di speciale alla Casa giappponese, con Sébastien Ogier più rapido di appena 3 decimi di secondo nei confronti del primo compagno di squadra, Kalle Rovanpera.

Dietro di loro ecco Elfyn Evans con la terza Yaris ufficiale. I primi 3 sono racchiusi in appena 7 decimi di secondo, il che denota quanto vicine siano le prestazioni delle tre vetture costruite nella sede di Jyvaskyla.

Hyundai ha piazzato due i20 Coupé WRC al quarto e quinto posto. Si tratta di quelle di Ott Tanak, staccato di 2"5 da Ogier, e di Neuville, in ritardo di 5" dal leader del Mondiale. Lineare la prova dell'estone, mentre il belga ha commesso un errore finendo largo nella percorrenza di una curva destrorsa.

Neuville, così, si è trovato un paio di metri al di fuori della sede stradale e ha perso almeno un paio di secondi - ma probabilmente di più - proprio a causa di questa sbavatura. Appena fuori dalla Top 5 troviamo la quarta Toyota Yaris, quella di Takamoto Katsuta, mezzo secondo più rapida della Ford Fiesta WRC Plus di Gus Greensmith.

In questo fine settimana il pilota britannico torna ad avere accanto Chris Patterson come navigatore e il sesto posto di oggi promette bene. Ottavo crono per Oliver Solberg con la quarta Hyundai i20 Coupé. Il norvegese-svedese è all'esordio al volante di una vettura WRC Plus sullo sterrato, per cui in questo fine settimana sarà chiamato a fare esperienza per il prosieguo della carriera.

Ottimo inizio di gara per il nostro Lorenzo Bertelli. Il pilota italiano del team Fuckmatié ha colto il nono tempo davanti a piloti del calibro di Adrien Fourmaux, in questo weekend secondo titolare M-Sport sulla Fiesta Plus, e un Dani Sordo arrivato furioso al traguardo della speciale.

L'iberico della Hyundai è fuori dalla Top 10. Si trova in 11esima posizione davanti alla prima vettura R5, quella di Martin Prokop e Jurka Zdenek. Questo a causa di un errore nel corso della prova, ma, probabilmente, anche della polvere che sembra averlo particolarmente danneggiato nella seconda parte della breve prova Kasarani.

Il Rally Safari 2021 riprenderà domani con la seconda prova speciale, la Chui Lodge 1 di 13.34 chilometri. La prima vettura, la Toyota Yaris WRC Plus numero 1 di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, entrerà in speciale alle ore 07:09 italiane.

Rally Safari - Classifica dopo la PS1

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 3'21”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +0"3 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +0"7 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +2"5 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +5"0 6 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +5"6 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +6"1 8 Solberg/Johnston Hyundai i20 Coupé WRC +7"9 9 Bertelli/Scattolin Ford Fiesta WRC +9"0 10 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +9"6