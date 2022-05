WRC | Rally Portogallo, PS9: Evans chiude la giornata in bellezza

Elfyn Evans completa la seconda giornata di gara al Rally del Portogallo nella maniera migliore, ovvero firmando la vittoria anche nella Super Speciale PS9 Lousada di 3,36 chilometri.

Si è trattato di una prova da Rallycross, ossia due circuiti paralleli e incrociati che hanno permesso agli spettatori di vedere diversi duelli 1 contro 1 molto spettacolari, su un tracciato misto che ha presentato sia un fondo asfaltato che uno sterrato.

Evans ha ottenuto il miglior tempo in 2'37"7 precedendo di 8 decimi il primo dei rivali, ovvero il compagno di marca Takamoto Katsuta. Il questo modo il gallese ha rafforzato la sua prima posizione nella classifica generale, portando il suo vantaggio nei confronti di Kalle Rovanpera a 13"6.

Il finnico si è dovuto accontentare di firmare il sesto tempo, battendo la Hyundai i20 N Rally1 numero 11 danneggiata (problemi allo sterzo persistenti) di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. L'equipaggio belga è apparso ancora molto provato dal problema tecnico che tra la PS7 e la PS8 gli ha fatto perdere la possibilità di lottare per la vittoria.

Data la natura della prova, molto corta e con percorsi non certo difficili, la classifica generale è rimasta immutata, ma va segnalata l'ottima prestazione di Adrien Fourmaux con la Ford Puma, terzo a pari merito con Ott Tanak.

Sfortunato invece Gus Greensmith, che nell'ultima parte di prova ha dovuto fare i conti con la foratura della gomma anteriore destra sulla sua Ford Puma. Detto di Evans e Rovanpera, rispettivamente primo e secondo nella classifica generale dell'evento, Dani Sordo ha difeso la terza posizione dagli assalti di Katsuta. ora tra i due ci sono 5"2.

Molto aperta la lotta per il podio, perché anche Greensmith potrebbe rientrare se confermerà il passo mostrato oggi. PPer Neuville, invece, si prospetta un sabato tutto all'attacco per cercare di recuperare più posizioni che potrà e limitare i danni in un rally che, senza il problema verificatosi oggi, avrebbe potuto davvero portare a casa riaprendo il Mondiale Piloti.

Hyundai dovrà continuare a lavorare sull'affidabilità, perché oltre a ciò che è accaduto a Neuville, anche sulla i20 N di Ott Tanak si è verificato un problema alla trasmissione che ha rallentato l'estone.

Per quanto riguarda il WRC2, invece, Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen continuano a comandare con la Skoda Fabia Rally2 Evo del team TokSport precedendo la Hyundai i20 N Rally2 ufficiale di Teemu Suninen e Mikko Markkula.

Il Rally del Portogallo riprenderà domani con la PS10, la Vieira do Minho 2 di 21,57 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 08:38 italiane.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1h25'43”3 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +13"6 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +44"4 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +49"6 5 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'00"7 6 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'15"6 7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'46"4 8 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +1'49"3 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'03"6 10 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +3'38"4