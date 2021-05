WRC, Rally Portogallo, PS6: Tanak di un soffio su Neuville

Hyundai continua a fare il bello e cattivo tempo in questo venerdì, giornata d'apertura del Rally del Portogallo. Ott Tanak ha vinto la Prova Speciale 6, la Arganil 2 di 18,82 chilometri, prolungando la serie di scratch firmati da piloti del team di Alzenau.

L'estone ha fermato il cronometro in 11'52"4, precedendo di appena 3 decimi di secondo il compagno di squadra Thierry Neuville. Il divario risicato tra i due consente al belga di mantenere la seconda posizione per 1"1 nei confronti di Tanak.

I due equipaggi autori del primo e secondo tempo in questa prova sono attualmente gli unici che possono mettere in difficoltà il leader della corsa, Dani Sordo, che in questa stage ha chiuso quarto a 2"7.

Per Sordo le due stage che restano per concludere la giornata non saranno facili. Nella PS5 ha denotato un problema alì 2 gomme delle 6 che ha in dotazione per questo giro pomeridiano (4 Hard e 2 Soft), per questo sarà costretto a gestire e a evitare di avere forature che potrebbero compromettere la sua gara.

Al momento lo spagnolo rimane in prima posizione, anche se il suo vantaggio nei confronti di Neuville è diminuito. Il gap tra i 2 compagni di squadra è di 8"2, con Tanak che è a 9"3 dalla vetta.

Con le gomme Hard e un diverso assetto le Toyota Yaris WRC hanno trovato nuova linfa e prestazioni, sebbene non siano ancora a livello delle Hyundai i20 Coupé ufficiali. Elfyn Evans, forte del terzo tempo di speciale, è riuscito a recuperare una posizione in classifica generale tornando quarto, alle spalle delle tre Hyundai.

Evans ha superato Takamoto Katsuta, il quale deve aver commesso un piccolo errore nel corso di questa prova, rovinando così lo splitter anteriore della sua Yaris. La gara del giapponese rimane comunque di alto livello e il divario che ora ha nei confronti di Evans è di appena 3"6.

Katsuta, però, non dovrà solo cercare di recuperare terreno nei confronti di Evans, ma anche guardarsi alle spalle da Kalle Rovanpera. Il finlandese ha trovato un buon ritmo in questo giro pomeridiano e sta scalando la classifica. Al momento è sesto, ma distante appena 1"3 da Katsuta che lo precede.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC 1.08'02”6 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +8"2 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +9"3 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +21"0 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +24"6 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +25"9 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +41"0 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +51"0 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'12"2 10 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +3'13"0