WRC, Rally Portogallo, PS5: Sordo cala il tris. Neuville secondo

Se la PS4 del Rally del Portogallo 2021 sembrava poter rappresentare un'inversione di tendenza con il primo scratch di una Toyota, la PS5 Gois 2 di 19,51 chilometri ha riportato le Hyundai davanti a tutti.

La Casa coreana ha piazzato un'altra doppietta grazie alla terza vittoria di speciale del weekend di Dani Sordo e Borja Rozada e al secondo tempo a 6 decimi di ritardo di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

L'equipaggio spagnolo continua a sfruttare perfettamente la posizione di partenza molto favorevole per aumentare - seppure di poco - il proprio vantaggio sui diretti rivali, che continuano a essere i compagni di squadra.

Alle spalle degli iberici, però, non ci sono più Ott Tanak e Martin Jarveoja, bensì Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. L'equipaggio belga, complice un altro tempo di valore, hanno scavalcato i compagni di team estoni e si sono portati al secondo posto.

Il podio continua a essere tutto griffato Hyundai, e la lotta per la seconda posizione non è certo terminata qui. Tanak ha un ritardo di 1"4 da Neuville e certamente farà di tutto per tornare a occupare la piazza d'onore.

Kalle Rovanpera continua a essere il pilota Toyota più veloce ed efficace. Il suo terzo tempo lo porta ad avvicinarsi alla Top 5, ma è dietro alle 3 Hyundai che è avvenuto il secondo movimento di classifica più interessante.

Grazie al quarto tempo nella PS5, Takamoto Katsuta è riuscito a superare Elfyn Evans e a occupare la quarta piazza nella generale. I due sono appaiati, con il gallese in ritardo di appena 6 decimi, ma la crescita di Katsuta continua a essere tangibile. Da segnalare inoltre il settimo posto di Ogier, il quale è riuscito a superare un cauto Adrien Fourmaux.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC 56'07”5 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +10"6 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +12"0 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +21"7 5 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +22"3 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +25"0 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +36"8 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +40"0 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'07"7 10 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +2'40"3