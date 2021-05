WRC, Rally Portogallo, PS4: si sveglia Rovanpera

Il giro pomeridiano della prima tappa del Rally Portogallo 2021 si è aperta con la prima risposta di Toyota alle tre triplette firmate dalla Hyundai questa mattina. Kalle Rovanpera ha ottenuto il miglior tempo nella PS4, la Lousa 2 di 12,35 chilometri, dando segnali importanti di risveglio.

Dopo una mattina a dir poco complicata, il finlandese ha centrato il primo scratch della sua gara dopo aver fatto alcune modifiche all'assetto (ricordiamo che oggi non è previsto il Service, se non a fine giornata) e montato 4 gomme Hard.

Nel giro pomeridiano tutti i piloti hanno optato per 4 Hard e 2 Soft. Solo i piloti M-Sport hanno preferito 5 Hard. Questo ha posto ancora in parità i piloti Hyundai e Toyota. In queste condizioni le prestazioni delle i20 e delle Yaris sono apparse meno distanti.

Il miglior tempo di Rovanpera lo ha mostrato, ma le Hyundai hanno perso poco nei confronti del pilota della Toyota. Non a caso Thierry Neuville e Dani Sordo hanno colto il terzo tempo a pari merito, staccati di 2" dal giovane Kalle.

Tra loro si è inserito un grande Gus Greensmith. Il britannico, dopo aver perso tanti secondi nella PS3 a causa di una foratura dovuta a un suo errore, ha firmato il secondo tempo con una prova perfetta. Adrien Fourmaux, questa volta, ha preferito gestire le gomme pensando di aver forato. Per questo motivo ha perso una posizione nella generale in favore di Rovanpera, ora sesto.

Per quanto riguarda la Top 3 della generale troviamo sempre Sordo in testa con 7"6 di vantaggio su Tanak e 10" su Neuville. Il belga, grazie al terzo tempo di speciale, si è avvicinato al secondo posto, che ora dista appena 2"4.

Per quanto riguarda le altre Toyota, Elfyn Evans ha limitato i danni, pur perdendo altri secondi da Neuville. Ogier, invece, continua a essere in seria difficoltà a causa della pessima posizione di partenza che gli impone di pulire la strada ai piloti che entrano in speciale dopo di lui.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC 43'03”1 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +7"6 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +10"0 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +18"5 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +20"5 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +24"1 7 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +30"2 8 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +33"2 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'01"4 10 Gryazin/Aleksandrov Volkswagen Polo GTI R5 +2'04"6