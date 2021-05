WRC, Rally Portogallo, PS3: bis di Sordo, tris delle Hyundai

Hyundai è arrivata al Rally del Portogallo con buone chance di lottare per la vittoria, ma mai si sarebbe aspettata un dominio di tale portata. Il giro mattutino del venerdì si è concluso in maniera perentoria: con la terza tripletta di speciale su 3 stage effettuate delle vetture coreane.

Nella PS3, la Arganil 1 di 18,82 chilometri, Dani Sordo e Borja Rozada si sono ripetuti e hanno vinto anche questa prova, la seconda consecutiva assieme, bloccando il cronometro in 11'54"4.

Grazie a questo tempo l'equipaggio spagnolo ha reso più salda la sua prima posizione nella classifica generale davanti ai propri compagni di squadra. Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno ottenuto un altro secondo tempo, staccati di 3"5 dagli iberici pur affermando di non aver trovato un grande feeling con la vettura.

Al terzo posto per la terza volta consecutiva ecco Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Proprio questo è il risultato più eclatante, considerando la seconda posizione di partenza dell'equipaggio belga della Hyundai nelle speciali odierne. Neuville ha un ritmo indiavolato, considerando la quantità di polvere che deve "pulire".

Davanti a lui parte il solo Ogier - che continua a essere in enorme difficoltà proprio per questo motivo - per cui i tempi di Neuville sono notevoli e meritevoli di menzione particolare. Thierry ha 10" di ritardo da Sordo e 3"3 da Tanak, per un podio che ha un solo marchio dominante: quello di Hyundai.

Toyota invece cerca di limitare i danni, in un fine settimana partito in maniera inattesa. Elfyn Evans è il miglior pilota del team giapponese con la sua quarta posizione, sebbene sia staccato di 17"6 dalla vetta. Il gallese ha faticato con l'assetto della sua Yaris, non adattatasi bene alla scelta di gomme (4 Soft e 1 Hard, come tutti gli altri).

Molto bene invece Takamoto Katsuta, che dopo un avvio cauto ha cambiato marcia e ha recuperato diverse posizioni. Ora il giapponese è quinto, staccato di appena 1"4 dal compagno di squadra Evans. In difficoltà Kalle Rovanpera, scelso in settima piazza dopo aver perso ben 3 posizioni proprio in questa prova. Anche lui come Evans si è detto non contento dell'assetto della sua Yaris.

Sébastien Ogier, invece, è alle prese con una posizione di partenza - la prima - che lo costringe a guardare gli avversari lottare per le prime posizioni senza poter fare nulla. Il 7 volte iridato, di fatto, "pulisce" la strada per i piloti che seguono e sa di avere poche possibilità di aumentare le proprie vittorie sugli sterrati lusitani.

Strepitosa mattina per Adrien Fourmaux. Il 25enne del team M-Sport ha seguito le traiettorie di guida ideali nella prima prova, ma poi ha capito di dover sfruttare le linee e le traiettorie fatte dai piloti che sono passati prima di lui per poter avere una trazione migliore. Da quel momento il francese ha recuperato ben 3 posizioni e nel pomeriggio potrà addirittura migliorare di molto, avendo Katsuta ed Evans molto vicini.

Sfortunato invece Gus Greensmith, il quale, dopo una buona partenza, ha commesso un errore nella PS3 andando a sbattere contro una roccia e rovinando la gomma posteriore sinistra. Questo lo ha costretto a rallentare e a perdere 2 posizioni nella classifica generale. Ora è nono, ma staccato di ben 31" dall'ottavo posto, ora nelle mani di Ogier.

Per quanto riguarda il WRC2, in testa troviamo un Esapekka Lappi sino a ora in ottima forma. Il pilota finlandese ha preso la vetta della graduatoria di classe nella PS3, superando Teemu Suninen. al secondo posto c'è Nikolay Gryazin al volante di una Volkswagen Polo GTI R5 (come Lappi), mentre Suninen è scivolato al terzo posto. La lotta per la vetta è però serrata, perché i primi 3 sono racchiusi in appena 5"5. Sfortunato Mads Ostberg, rallentato da una foratura nei primi chilometri della Arganil 1.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC 33'58”5 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +6"7 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +10"0 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +17"6 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +19"0 6 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta R5 MKII +23"6 7 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +26"1 8 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +31"0 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'02"0 10 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +1'44"4