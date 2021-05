WRC, Rally Portogallo, PS19: tutti salvano le gomme, meno Evans

Con la classifica generale del Rally del Portogallo ormai delineata dalle prime 2 prove di questa mattina, era lecito attendersi che tutti i piloti fossero intenti a risparmiare le proprie gomme in vista della Power Stage Fafe 2, ma non è andata proprio così.

Elfyn Evans ha vinto la Prova Speciale 19, la Felgueiras 2 di 9,18 chilometri, aumentando così il suo vantaggio nei confronti del primo e unico inseguitore, Dani Sordo.

A dire il vero anche lo spagnolo è parso non salvaguardare più di tanto le proprie gomme, forse nell'intento di mettere pressione a Evans sino alla fine per cercare di indurlo in errore.

Il gallese della Toyota è però stato perfetto, battendo di 4" Adrien Fourmaux e consolidando ulteriormente la prima posizione. Ora il margine di vantaggio su Sordo si è attestato a 26"2.

Forumaux, invece, ha visto sfumare la prima vittoria di speciale nel WRC della sua carriera, ma ha però ridotto il suo distacco dal compagno di squadra Gus Greensmith e, di conseguenza, dalla Top 5.

Per lui sarà difficile riuscire a strappare la quinta piazza al britannico, ma tutto può ancora succedere, considerando che nella PS20 tutti sfrutteranno al massimo le proprie gomme nel tentativo di portare a casa punti extra.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS19

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 3.31'48”4 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +26"2 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'28"8 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'27"9 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +4'49"3 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'54"5 7 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +9'22"9 8 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +10'57"6 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +11'42"6 10 Gryazin/Aleksandrov Volkswagen Polo GTI R5 +12'06"9 +1'20"