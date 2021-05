WRC, Rally Portogallo, PS18: Neuville fa le prove per la PS20

Quella di Neuville alla PS18 del Rally del Portogallo potremmo definirla come la vittoria di stage meno cercata della sua carriera. Nella Fafe 1 il belga della Hyundai ha firmato il miglior tempo, primo scratch di una gara finita troppo presto, sebbene fosse a dir poco promettente.

Neuville ha ottenuto il miglior tempo pur avendo salvato le gomme in vista della Power Stage. "Una ricognizione ad alta velocità", l'ha definita al termine della sua prova. Mai avrebbe immaginato di firmare il miglior tempo andando così "piano".

Tutti gli altri hanno avuto la stessa idea di Neuville, ovvero salvare le gomme in vista della PS20, la Power Stage. Il belga lo ha fatto sin dalla PS16, mentre i colleghi, nelle prime 2 prove di giornata, hanno spinto per cercare di delineare le posizioni della classifica generale.

Ecco perché in questa stage sono andati tutti molto piano rispetto alle rispettive possibilità. Questo ha portato a non avere cambiamenti nella classifica generale, se non quello tra i compagni di squadra Gus Greensmith e Adrien Fourmaux.

Il pilota britannico, autore del sesto tempo di speciale, è riuscito a superare il francese e a tornare in Top 5. Fourmaux si trova ora in sesta piazza, a 6"7 da Gus. Fourmaux ha anche affermato di aver provato un azzardo a livello di gomme (utilizzando le 2 Hard portate oltre le 4 Soft), ma questo non ha pagato.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 3.25'44”7 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +22"0 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'22"3 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1'54"5 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +4'43"8 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'50"5 7 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +9'09"0 8 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +10'38"1 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +11'29"8 10 Gryazin/Aleksandrov Volkswagen Polo GTI R5 +11'50"2 +1'20"